Brujas Villa de Arriaga presentó sus planteles

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El Club Brujas Villa de Arriaga presentó oficialmente a los planteles que representarán a la institución durante la temporada 2026-2027, además de revelar la nueva indumentaria que portarán sus equipos en las categorías Femenil, Sub-16 y Tercera División Profesional (TDP).

El evento representa un nuevo paso en la consolidación del proyecto potosino, que nació en 2016 con el objetivo de impulsar principalmente la formación de mujeres futbolistas y que, una década después, cuenta con una comunidad de más de 280 jugadores y jugadoras.

La presentación comenzó con el plantel femenil, categoría vinculada con los orígenes de la institución y con su apuesta por continuar generando espacios para el desarrollo del futbol femenil. Posteriormente se presentó la Sub-16, considerada una pieza importante dentro del proceso de formación y continuidad deportiva.

Finalmente, fue presentado el plantel varonil de Tercera División Profesional, nueva etapa dentro de la estructura deportiva de Brujas que permitirá a los jóvenes continuar su desarrollo en un escenario competitivo.

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El equipo de TDP será dirigido por José Alfredo González Tahuilán, con Ildefonso Mendoza como auxiliar técnico, Juan Carlos Morales Ruiz en la preparación física y Ángel Santos Segura como utilero. La Sub-16 estará encabezada por Jorge Portillo Castillo, acompañado por Juan Armando Jiménez López como auxiliar técnico.

Por su parte, el conjunto femenil tendrá como director técnico a José Ángel Salinas Domínguez, con Fernando Mayo Herrera como auxiliar técnico y Juan Carlos Morales Ruiz como preparador físico.