Buscará Gutiérrez su primer triunfo

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El piloto Max Gutiérrez, al volante del auto #23 Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, se declara listo para afrontar la séptima fecha de la temporada 2026 de NASCAR México Series, que se disputará este fin de semana en el Súper Óvalo Potosino y marcará el reinicio de las actividades tras un mes de pausa en el campeonato.

La competencia será de gran importancia para el capitalino y su equipo, ya que representa una oportunidad clave para conseguir su primera victoria de la temporada y fortalecer sus aspiraciones de clasificar al Chase, cuando restan únicamente dos fechas para concluir la temporada regular.

Luego de una serie de resultados que no han sido los esperados, incluido el compromiso más reciente en Querétaro, donde un buen desempeño en la clasificación no pudo reflejarse durante la carrera, Gutiérrez confía en revertir el panorama en una pista donde anteriormente ha mostrado un ritmo competitivo.

El piloto reconoció que correr en San Luis Potosí tiene un significado especial por tratarse de la sede de su equipo y aseguró que el objetivo será brindar una alegría tanto a la afición como a sus patrocinadores.

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"La carrera en San Luis, la de casa, va a ser muy especial. Tenemos que dar un buen resultado para el equipo y los patrocinadores, así como para la gente que siempre va a apoyar al auto número 23. El Óvalo Potosino es una pista donde tenemos muy buena base; hemos liderado buena cantidad de vueltas con este auto en la carrera pasada. Hay que mantener ese ritmo, tenemos muy buen coche para hacerlo y pulir unos detalles que nos van a beneficiar muchísimo. Será un fin de semana para estar con toda la actitud y buscar ese primer lugar en casa", expresó Max Gutiérrez.

La actividad en el Súper Óvalo Potosino comenzará el sábado 1 de agosto con dos sesiones de práctica. La primera se realizará de 10:00 a 11:00 horas, mientras que la segunda será de 13:10 a 14:10 horas. Posteriormente, a las 14:40 horas, se disputará la sesión de calificación individual, donde los diez pilotos más rápidos avanzarán a una ronda definitiva por la pole position.

La carrera principal está programada para el domingo 2 de agosto a las 13:30 horas, con una distancia de 200 vueltas, un stage al giro 90 y un límite máximo de 100 minutos, en una competencia que promete ser determinante para quienes buscan asegurar su lugar en la lucha por el campeonato.