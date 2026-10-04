Buscarán los 49ers mantener el invicto

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CIUDAD DE MÉXICO.- Los 49ers de San Francisco quieren mantener el paso perfecto en este arranque de temporada, y para hacerlo tendrán que superar a los Broncos de Denver (2-1).

Los dirigidos por Kyle Shanahan arriban después de derrotar 36-30 a los Cardinals de Arizona. Brock Purdy ha firmado un arranque espectacular, siendo alabado incluso por figuras como Tom Brady, quien mencionó que debería ser considerado el mejor quarterback de la Liga después de las primeras tres semanas, ya que suma 789 yardas por aire y nueve touchdowns, además de que la línea ofensiva todavía no ha permitido una captura en la temporada.

Los Broncos, en cambio, llegan con el ánimo elevado luego de conseguir triunfos consecutivos sobre los Jaguars de Jacksonville y los Rams de Los Ángeles, que empezaron la temporada como los máximos favoritos a ganar el Super Bowl.

Además, lo hicieron tras remontar una desventaja de 16 puntos para imponerse 30-26, con Bo Nix como protagonista. El quarterback acumula 605 yardas y ha mostrado capacidad para responder en los momentos decisivos.

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En los últimos cinco enfrentamientos, los gambusinos tienen el balance a su favor. Denver tiene dos victorias y San Francisco tres, aunque no se ven las caras desde hace cuatro años.

Para este partido, San Francisco no contará con Nick Bosa, James Thompson Jr., ni Mykel Williams, mientras que Mike Evans, Dre Greenlaw y Keion White aparecen como cuestionables.