Butler y Kurtz lideran victoria de los Atléticos

Por AP

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A

PITTSBURGH.- Lawrence Butler conectó un jonrón de tres carreras para poner a su equipo por delante, Nick Kurtz añadió un cuadrangular en solitario y los Atléticos vencieron 4-3 a los Piratas de Pittsburgh el viernes por la noche.

Mitch Keller no permitió que ningún corredor llegara a base hasta que Kurtz, oriundo de Lancaster, Pensilvania, conectó un jonrón con dos outs en la cuarta entrada para acercar a los Atléticos 3-1.

Fue el 33er cuadrangular para Kurtz, quien tuvo a muchos familiares y amigos presentes mientras empataba con el cubano José Canseco (1986) en el segundo lugar de más jonrones por un novato de los Atléticos. Mark McGwire bateó 49 en 1987.

Carlos Cortes bateó un sencillo con un out en la quinta entrada y Zack Gelof recibió una base por bolas con dos fuera antes de que Butler consiguiera su 21er jonrón, un batazo de 424 pies al jardín entre derecho y central para poner a los Atléticos arriba 4-3.

Spencer Horwitz, Bryan Reynolds y Nick Gonzales impulsaron carreras en la primera entrada contra el dominicano Luis Severino para una ventaja de 3-0.

Severino (7-11) aceptó tres carreras —una limpia— en siete imparables en cinco entradas. Michael Kelly retiró a Tommy Pham con un rodado para doble play con un out y corredores en las esquinas en la novena para su segundo salvamento en las Grandes Ligas.

Keller (6-15) permitió cuatro carreras en cuatro hits en cinco entradas.

Los Atléticos (73-81) han ganado dos seguidos y siete de ocho, mientras que los Piratas (65-89) han perdido cinco seguidos y 12 de 13.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 3-0.

Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz de 2-0.

