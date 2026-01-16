logo pulso
Cambia fecha del juego ADSL vs. Chivas

Se disputará el 31 de enero a las 17:00 horas en el Estadio Libertad Financiera (antes Alfonso Lastras)

Por Romario Ventura

Enero 16, 2026 11:26 a.m.
A
Foto: Atlético de San Luis

Foto: Atlético de San Luis

El Club Atlético de San Luis informó a su afición y a los medios de comunicación sobre un cambio en la programación del partido correspondiente a la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en el que enfrentará al Club Deportivo Guadalajara.

De acuerdo con el comunicado oficial, el encuentro que estaba programado inicialmente para el domingo 1 de febrero fue reprogramado para el sábado 31 de enero, y se disputará a las 17:00 horas en el Estadio Libertad Financiera.

La directiva del conjunto potosino señaló que la información relacionada con la venta de boletos para este compromiso será dada a conocer oportunamente a través de los canales digitales oficiales del club, por lo que se invita a la afición a mantenerse atenta a las actualizaciones.

MINUTO A MINUTO

