Santiago Muñoz es nuevo delantero del ADSL

El Club Atlético de San Luis informó que el delantero mexicano, Santiago Muñoz, es nuevo jugador del conjunto potosino de cara al Clausura 2026.

Muñoz, de 23 años, se desempeña como delantero centro y cuenta con una trayectoria que combina experiencia nacional e internacional.

Inició su formación en Santos Laguna, club con el que disputó más de 80 partidos oficiales.

En 2021 dio el salto al futbol europeo al incorporarse al Newcastle United, donde permaneció durante 18 meses en categorías inferiores, sumando nueve encuentros, un gol y una asistencia.

Posteriormente, continuó su desarrollo en la Major League Soccer con Sporting Kansas City, equipo con el que participó en 21 partidos y marcó tres anotaciones.

A nivel selección, Santiago formó parte del equipo mexicano Sub-17 que se coronó campeón de la CONCACAF 2019 y resultó subcampeón mundial ese mismo año.

También integró la selección sub-23 que ganó el Preolímpico 2021 y clasificó a los Juegos Olímpicos.

A su llegada al Atlético de San Luis, Muñoz expresó su entusiasmo y compromiso con el proyecto deportivo, con el objetivo de aportar su capacidad ofensiva y crecimiento futbolístico en busca de cumplir las metas trazadas por la institución.