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Campeones centroamericanos afinan preparación

Por Romario Ventura

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Campeones centroamericanos afinan preparación
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      Los campeones centroamericanos continúan con su preparación de cara a la próxima competencia, que se celebrará del 14 al 20 de septiembre en Tijuana, Baja California, donde buscarán conseguir su boleto al Campeonato Mundial de Temuco, Chile.

      En este proceso participan los potosinos Eduardo Portillo y Alejandro Bear, además de Alexandra Herrera, de Jalisco, y Samantha Salas, de Guanajuato.

      Como parte de su preparación, los atletas realizaron una concentración del 5 al 7 de septiembre en las instalaciones del Club Deportivo Potosino, bajo la dirección del entrenador Rubén Martínez Córdoba. Durante estos días, el equipo trabajó en aspectos técnicos y físicos con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a Tijuana y buscar nuevamente destacar en la competencia internacional.

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