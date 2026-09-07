Cancelan la carrera Nascar en Monterrey

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La fuerte tormenta que se registró este sábado por la tarde en Monterrey también afectó las instalaciones del autódromo, obligando a modificar el programa de la jornada de NASCAR México Series y finalmente a cancelar la competencia por motivos de seguridad.

La carrera estaba programada originalmente para las 20:30 horas; sin embargo, las condiciones climatológicas provocaron un retraso considerable y se realizó un intento de inicio alrededor de las 23:00 horas.

Como parte del procedimiento establecido por la dirección de carrera, se determinó realizar un warm up de 15 minutos con el objetivo de evaluar las condiciones de la pista. Posteriormente, los pilotos deberían ingresar a pits para realizar el cambio de neumáticos y la recarga de combustible antes de disputar la competencia.

El problema se originó por la gran cantidad de agua acumulada sobre la pista. Durante el intento de poner en marcha la competencia, comenzó a filtrarse nuevamente agua que, al mezclarse con el químico presente en el asfalto, generó una superficie sumamente resbalosa, elevando considerablemente el riesgo para los pilotos.

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Ante este escenario, NMS determinó que no era seguro disputar la carrera, por lo que se tomó la decisión de cancelar la competencia regiomontana.

La determinación se realizó después de cumplir con el procedimiento contemplado en el reglamento de NASCAR México Series, tomando como prioridad las condiciones de seguridad para los competidores de las categorías NASCAR México Series, Challenge Series y Trucks Series.

Como consecuencia de la cancelación de la carrea, se informó que la fecha programada para octubre en Mérida, Yucatán, será una competencia doble, con lo que se buscará ajustar el calendario de la temporada.

Tras la decisión, Jimmy Morales, presidente de NASCAR México Series. "Agradecemos la comprensión que tuvieron los aficionados ante esta situación, y comprender que la decisión tomada es por motivos de seguridad para los pilotos de NASCAR México Series, Challenge Series y Trucks Series. Regresaremos a Monterrey para brindarles el gran espectáculo que ofrece NMS".