"Canelo" Álvarez ya tiene rival y fecha definida para volver al ring

Después de varios meses de incertidumbre, ya hay fecha y rival definido para el regreso de Saúl "Canelo" Álvarez al cuadrilátero. Se trata del pugilista francés Christian Mbilli, con quien luchará por el campeonato de peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo.

A través de una publicación en redes sociales, la famosa revista de boxeo, The Ring, compartió el anuncio del jeque Turki Alalshikh, quien reveló que el combate se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita.

Además, mencionan que la conferencia de prensa de presentación oficial de la pelea tendrá lugar en El Cairo, Egipto, el 23 de mayo a las 2 PM hora local (5:00 AM en Ciudad de México)

Jake Paul le ofrece 200 mdd por pelea

Por primera vez después de muchos años, Saúl "Canelo" Álvarez no peleará en el mes de mayo, al continuar su recuperación después de la pelea que perdió contra Terence Crawford en septiembre del año pasado. Sin embargo, volvió a aparecer un rival que quiere pelear con él y que le ofrece millones de dólares para subirse al ring.

Se trata del joven estadounidense Jake Paul, que no pelea desde diciembre del 2025, cuando Anthony Joshua le rompió la mandíbula; sin embargo, en un video de redes sociales volvió a retar al campeón mexicano.

"'Canelo', tengo los 200 millones de dólares para ti, dinero fácil. Jake Paul contra 'Canelo': hagámoslo. Esto es lo que han estado esperando los fanáticos, esta es la pelea más grande que posiblemente se pueda hacer en el boxeo", dijo Jake Paul al comienzo del video.

El menor de los hermanos Paul (su hermano Logan lucha en la WWE), reveló que, supuestamente, Álvarez Barragán ya aceptó el combate.

"'Canelo' dijo por teléfono que quiere, así que vamos a hacer que suceda. Tengo los 200 millones y creo que esa será la próxima pelea, así que firma el contrato 'Canelo', mucho respeto para ti, hagamos que suceda la pelea más grande en el boxeo", mencionó.

Finalmente, le dice a un compañero suyo que ya es "oficial, lo escuch