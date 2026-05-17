Canel´s-Java presente en Gran Fondo New York

El equipo mexicano Canel´s-Java tendrá actividad internacional este fin de semana al participar en el Gran Premio New York City 2026, competencia profesional élite masculina UCI 1.2 que celebrará su tercera edición este domingo 17 de mayo en la ciudad de Nueva York.

La escuadra estará representada por los ciclistas Sebastián Brenes, Efrén Santos, Heiner Parra, José Ramón Muñiz e Ignacio Prado, quienes afrontarán uno de los eventos de Gran Fondo más importantes a nivel internacional.

El campeonato GFNY NYC reúne a participantes provenientes de más de 90 países, consolidándose como una de las pruebas de ciclismo amateur y profesional más reconocidas del mundo por el nivel de competencia y el ambiente multicultural que se vive durante toda la semana de actividades.

La sede principal del evento estará ubicada en las inmediaciones del icónico Puente George Washington y Fort Lee, en Nueva Jersey, donde se instalará el GFNY Village, espacio que albergará el registro de corredores, entrega de paquetes, exposiciones y diversas actividades relacionadas con el ciclismo.

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El recorrido arrancará precisamente sobre el Puente George Washington, considerado el más transitado del mundo y que será cerrado especialmente para el desarrollo de la competencia, ofreciendo a los participantes una experiencia única al amanecer con vistas hacia el skyline de Nueva York y el Valle del Hudson.

Durante la ruta, el equipo Canel´s-Java atravesará la histórica zona de Palisades y la Ruta 9W, recorriendo caminos arbolados, colinas y tramos cercanos al río Hudson.

La exigencia física aumentará en sectores montañosos como Mott Farm Road, además de ascensos reconocidos como Gate Hill y Cheesecote, dentro del condado de Rockland, antes de regresar hacia Palisades para enfrentar la subida final rumbo a la meta en Fort Lee.

Al finalizar la competencia, la zona de llegada contará con actividades de convivencia, música, ceremonias de premiación y atención para todos los participantes, en un ambiente que año con año distingue al GFNY NYC como una de las pruebas más atractivas del calendario internacional de ciclismo.