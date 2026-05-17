Canel´s Racing vivió una intensa jornada

La actividad de la cuarta fecha de la NASCAR México Series arrancó este sábado en el Autódromo Miguel E. Abed, donde los pilotos de Canel´s Racing, Rubén García Jr. y Max Gutiérrez, vivieron una exigente jornada de prácticas y calificación rumbo a la competencia dominical.

Desde temprana hora, la actividad en el paddock de Canel´s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis fue intensa, con el trabajo del cuerpo técnico en la preparación de los autos #88 y #23, los cuales cumplieron con la revisión técnica antes de salir a pista para las primeras sesiones del día.

En la práctica inicial, el piloto capitalino Rubén García Jr. se mantuvo durante gran parte de la sesión ocupando la primera posición gracias a un tiempo de 1:03.817 minutos; sin embargo, en los minutos finales fue desplazado hasta el séptimo lugar.

Por su parte, Max Gutiérrez no logró encontrar el balance ideal de su auto #23 durante la primera práctica, concluyendo en la posición 20 con un registro de 1:04.778 minutos.

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Para la segunda práctica, ambos autos recibieron diversos ajustes mecánicos buscando mejorar el rendimiento sobre el trazado mixto poblano. A pesar del trabajo realizado, la sesión resultó complicada para el equipo, ya que ninguno de los dos pilotos consiguió concretar una vuelta ideal.

Max Gutiérrez finalizó en el puesto 12 con tiempo de 1:03.830 minutos, mientras que Rubén García Jr. terminó en la posición 13 con registro de 1:03.846 minutos.

Posteriormente se llevó a cabo la sesión de calificación, dividida en diez grupos de tres autos, donde los equipos trabajaron contrarreloj para brindar mantenimiento rápido a las unidades antes de regresar a pista.

Max Gutiérrez tomó participación en el grupo seis, registrando una vuelta de 1:03.841 minutos que le permitió ubicarse en la posición 12 de salida para la carrera del domingo.

En tanto, Rubén García Jr. vio acción en el grupo nueve, marcando un tiempo de 1:04.163 minutos para colocarse en el sitio 15 de la parrilla.

La actividad continuará este domingo 17 de mayo con la carrera principal pactada a 75 vueltas, con límite de 100 minutos y un stage programado en la vuelta 30, teniendo como hora de arranque las 14:45 horas.