Carlos Alcaraz avanza tras lesión en partido contra Darderi

NUEVA YORK (AP) — Carlos Alcaraz navegaba tranquilo en su partido de la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos. Tenía ventaja de un set y un quiebre tras llevarse 10 de los 14 primeros games en el Estadio Arthur Ashe.

De pronto, pisó mal mientras intentaba un tiro, lo que causó un problema en su rodilla derecha.

El segundo preclasificado, quien ganó el primero de sus cinco títulos de Grand Slam en Flushing Meadows en 2022, vio quebrado su saque por primera vez en el torneo y luego tomó un tiempo para recibir atención médica. Un kinesiólogo le masajeó la pierna.

Problema resuelto: Alcaraz dominó el resto del partido, sin perder otro juego, y venció 6-2, 6-4, 6-0 a Luciano Darderi (32).

Fue el primer indicio breve de complicación para el astro de 22 años esta semana, aparte del error de corte de cabello por parte de su hermano que llevó a que se rapara la cabeza.

Alcaraz no dejó que le distrajeran las burlas de Frances Tiafoe hacia su corte de cabello. Tampoco pareció demasiado preocupado por lo que sucedió con su rodilla contra Darderi, un italiano de 23 años que debutaba como preclasificado en un major.

"Sólo he sentido algo que no funcionaba bien en la rodilla, pero después de cinco o seis puntos, desapareció", dijo Alcaraz, quien describió la visita del kinesiólogo como preventiva. "Voy a hablar con mi equipo, pero no estoy preocupado por eso".

Salvo por ese contratiempo, su juego fue magnífico en el partido que duró una hora y 44 minutos.

Logró 31 tiros ganadores contra sólo 12 errores no forzados y ganó 70 de los 105 puntos que duraron cuatro tiros o menos.

"Es una pena que me haya encontrado con Carlos en la tercera ronda, porque ahora mismo es imposible jugar contra Jannik (Sinner) o Carlos. Son los dos cuyo nivel está por encima del de todos los demás", dijo Darderi. "Todos sabían al entrar hoy que mis posibilidades no eran las más altas".

Alcaraz, quien enfrentará a Arthur Rinderknech en la cuarta ronda, mejoró su récord de Grand Slam a 80-13. Sólo Boris Becker, Bjorn Borg y Rafael Nadal eran más jóvenes —por uno o dos meses— cuando lograron su victoria número 80 en partidos de majors.

¿Qué más sucedió el viernes?

Rinderknech, 82do del ranking, alcanzó la cuarta ronda en un Slam por primera vez al derrotar a Benjamin Bonzi por 4-6, 6-3, 6-3, 6-2. Bonzi ganó sus dos primeros partidos en cinco sets, incluido uno salvaje contra el campeón del Abierto de Estados Unidos en 2021, Daniil Medvedev, quien fue multado 42.500 dólares por el torneo debido a su rabieta por la repetición de un saque de su rival cuando un fotógrafo se atravesó por la cancha.

La mejor actuación de Emma Raducanu en Flushing Meadows desde su trofeo de 2021 terminó con una derrota de 6-1, 6-2 ante la número nueve Elena Rybakina. La campeona defensora Aryna Sabalenka y la subcampeona de 2024 Jessica Pegula avanzaron, mientras que Taylor Townsend sorprendió a la quinta favorita Mirra Andreeva al imponerse por 7-5, 6-2, y Barbora Krejcikova venció a la número 10 Emma Navarro en tres sets.

El número 4 Taylor Fritz ganó un partido tardío, pero el sexto Ben Shelton y el 17mo Frances Tiafoe fueron eliminados, dejando sólo a dos hombres estadounidenses restantes en la lucha.

¿Quién está en el calendario del sábado?

Coco Gauff, Iga Swiatek, Naomi Osaka y Sinner están entre los jugadores programados para jugar el sábado para concluir la tercera ronda.