Extraño desmentido “La Chica Dorada” potosina

Aunque se suponía que existe un acuerdo de trabajo conjunto entre las autoridades de Zacatecas y San Luis Potosí al menos desde 2021 para reforzar la seguridad en los límites de ambos estados y trabajar de manera conjunta, el caso de la muerte de la madre buscadora Aída Karina Juárez Jacobo demuestra que no es así.

El jueves corrió la versión oficial de la Fiscalía zacatecana de que el cadáver de la activista, secuestrada días antes, fue encontrada en Villa de Ramos. La dependencia aseguraba que había colaboración son su similar potosina para colaborar en las investigaciones sobre el crimen contra quien buscaba a su hija desaparecida el año pasado.

De manera sorpresiva, Manuela García Cázares, la fiscal potosina, desmintió la versión, incluso el que se le haya identificado como la activista buscada. De hecho, se negó que haya colaboración, y que sólo había una propuesta escrita, que hasta ayer, no había sido entregada.

Esta reacción se aleja de lo que ha sido usual: que la autoridad potosina afirme que los cuerpos encontrados en municipios potosinos fronterizos con otras entidades fueron dejados allí, luego de que sus asesinatos se perpetraran en otra entidad.

El episodio podría tener consecuencias en la colaboración con una entidad vecina, en una de las zonas más conflictivas para la entidad.

En el trajín informativo de estos días, se perdió una inquietante noticia revelada por el gabinete de seguridad federal el pasado miércoles.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, las autoridades revisaron un contenedor en donde encontraron nada menos que 20 tarimas cargadas con 530 kilos de mentanfetamina.

El valor del cargamento decomisado fue calculado en 144 millones de pesos y tenía como destino Arkansas.

¿El origen? De acuerdo al comunicado, San Luis Potosí. Hace rato que estas tierras dejaron ser lugar de paso.

Se llama Paulina Rubio y, obviamente, le dicen “La Chica Dorada”. Es una diputada federal panista, con carrera política hecha en Jalisco.

Pero la legisladora plurinominal, vicecoordinadora de la bancada panista en San Lázaro. Y mientras esta semana, los reflectores se centraron en el Senado y el vergonzoso espectáculo de “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña, en la Cámara Baja, la huasteca busca hacerse de la presidencia en el próximo periodo de sesiones.

Alzó la mano y en la CDMX le ven posibilidades de llegar.

Si el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ya de plano no va a cuestionar las preguntas que considere incómodas, que sea consecuente y quite a la transparencia de la lista de virtudes de su gobierno.

Pulso cumple este día 37 años de estar informando a los potosinos, manteniendo el sueño de su fundador, Don Miguel Román Valladares García, de darle a la ciudad un diario honesto, serio, honorable e imparcial.

Todos los que integran este esfuerzo, desde sus directivos hasta el personal de reparto, agradecen a sus lectores la oportunidad de ser su fuente de información, primero en papel, y ahora en el ciberespacio.