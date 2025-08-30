Senadores de la 4T, con vida de lujos

Ciudad de México.- Gerardo Fernández Noroña no es el único senador de la autodenominada Cuarta Transformación que goza de bienes costosos, como su casa en Tepoztlán o la camioneta Volvo.

La “sencillez” y la “humildad” del ejercicio del poder de los legisladores de la Cámara Alta está salpicada de casas, departamentos y terrenos que van de los 7 millones a los 50 millones de pesos, y de vehículos de lujo como Mercedes Benz, Audi, BMW o Lincoln, de acuerdo con información que se lee en las declaraciones patrimoniales que las y los senadores presentaron en 2024, y que pueden ser consultadas en la Plataforma Nacional de Transparencia.

La casa de 12 millones de pesos que declaró Fernández Noroña es tan sólo una de las propiedades millonarias de los legisladores emanados de los partidos que han conformado una alianza electoral y gobernante: Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT); sin embargo, no es la más cara.

Por ejemplo, el morenista jalisciense Carlos Lomelí Bolaños reporta una casa de 49.5 millones de pesos que fue adquirida en mayo de 2014. Se trata de una propiedad de 6 mil 309 metros cuadrados y 2 mil 985 metros de construcción que, de acuerdo con el documento, paga a crédito.

El exsuperdelegado de Jalisco es también el morenista que suma el valor más alto en propiedades: 118 millones de pesos en casas, departamentos, locales comerciales, autos y hasta un palco deportivo.

El morenista con la segunda propiedad de mayor valor es el tabasqueño Óscar Cantón Zetina, quien anotó una casa adquirida en 2023 valuada en 18.4 millones de pesos. Se trata de una propiedad de 201 metros cuadrados y 393 metros cuadrados de construcción. En total, reportó propiedades por 22 mdp.

La tercera propiedad de mayor valor, según lo declarado por escrito por los legisladores, es la del senador del Partido Verde Waldo Fernández González, quien en mayo de 2023 adquirió a crédito una casa de 16.2 millones de pesos.

En la lista de las propiedades más costosas también se halla el caso de la diputada morenista Cynthia Iliana López Castro, quien en 2018 adquirió un departamento de 198 metros cuadrados que costó 14.7 millones de pesos. Apenas en octubre pasado, la senadora renunció al PRI para integrarse a la bancada del partido oficialista.

Otro caso es el de la hoy petista Yeidckol Polevnsky, exdirigente nacional de Morena. Registró una casa de 11.4 millones de pesos adquirida en noviembre de 2022.