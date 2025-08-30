Evita RGC hablar de inversión en oficina de Japón

“No, no, no. No somos… bueno, ya no te voy a contestar”, dijo el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona al ser cuestionado sobre cómo se costeará y qué gastos implicará la apertura de la oficina de representación de San Luis Potosí en Japón.

La próxima semana viajará con una comitiva a territorio nipón, a fin de abrir dicho vínculo comercial, cuyo objetivo es atraer inversiones japonesas y promover los productos potosinos en el mercado asiático.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), el encuentro con empresarios japoneses prevé sostener una reunión con directivos de la empresa Daikin, cuya matriz se localiza en Tokio.

Previo a lo vertido este viernes, el mandatario estatal declaró que será acompañado por empresarios de parques logísticos y de la Zona Industrial, quienes presentarán oportunidades de negocio y la oferta de tierra y servicios de San Luis Potosí.

Aunado a ello, aseveró que la medida de expansión fue respaldada por la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, como una estrategia para fortalecer la economía local y conectar al estado con nuevos mercados internacionales.

“La intención es buscar proveeduría que baje los costos para los industriales de aquí. Vamos a traer inversión, pero también vamos a llevar producto, que eso es lo importante”, dijo Gallardo Cardona.