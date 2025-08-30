logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TARDE DE BINGO

Fotogalería

TARDE DE BINGO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Evita RGC hablar de inversión en oficina de Japón

Por Rubén Pacheco

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
A
Evita RGC hablar de inversión en oficina de Japón

“No, no, no. No somos… bueno, ya no te voy a contestar”, dijo el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona al ser cuestionado sobre cómo se costeará y qué gastos implicará la apertura de la oficina de representación de San Luis Potosí en Japón.

La próxima semana viajará con una comitiva a territorio nipón, a fin de abrir dicho vínculo comercial, cuyo objetivo es atraer inversiones japonesas y promover los productos potosinos en el mercado asiático.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), el encuentro con empresarios japoneses prevé sostener una reunión con directivos de la empresa Daikin, cuya matriz se localiza en Tokio.

Previo a lo vertido este viernes, el mandatario estatal declaró que será acompañado por empresarios de parques logísticos y de la Zona Industrial, quienes presentarán oportunidades de negocio y la oferta de tierra y servicios de San Luis Potosí. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunado a ello, aseveró que la medida de expansión fue respaldada por la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, como una estrategia para fortalecer la economía local y conectar al estado con nuevos mercados internacionales.

“La intención es buscar proveeduría que baje los costos para los industriales de aquí. Vamos a traer inversión, pero también vamos a llevar producto, que eso es lo importante”, dijo Gallardo Cardona.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Evita RGC hablar de inversión en oficina de Japón
Evita RGC hablar de inversión en oficina de Japón

Evita RGC hablar de inversión en oficina de Japón

SLP

Rubén Pacheco

Colectivo señala de inexactos datos del titular de la STPS
Colectivo señala de inexactos datos del titular de la STPS

Colectivo señala de inexactos datos del titular de la STPS

SLP

Rolando Morales

Cedieron pozo… y Concejo quiere perforar otros
Cedieron pozo… y Concejo quiere perforar otros

Cedieron pozo… y Concejo quiere perforar otros

SLP

Samuel Moreno

Concejal poceña indica que se estudia la posibilidad; achaca escasez a deficiencias del Interapas

Administración capitalina sigue en la mira del IFSE
Administración capitalina sigue en la mira del IFSE

Administración capitalina sigue en la mira del IFSE

SLP

Ana Paula Vázquez

El IFSE analiza las cuentas públicas de la capital de San Luis Potosí. Entérate de la situación actual y las acciones tomadas.