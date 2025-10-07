logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TECMUN

Fotogalería

TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Carlos Rodón y Shane Bieber se enfrentan en la Postemporada de las Grandes Ligas

Los equipos buscan avanzar en la Postemporada de las Grandes Ligas en emocionantes duelos

Por El Universal

Octubre 07, 2025 02:50 p.m.
A
Carlos Rodón y Shane Bieber se enfrentan en la Postemporada de las Grandes Ligas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este martes continúa la actividad de la Postemporada de las Grandes Ligas con los Juegos 3 de las Series Divisionales en la Liga Americana.

Blue Jays vs Yankees y Mariners vs Tigers, los encuentros de este día, en los que la novena de Nueva York podría quedar eliminada en manos de Toronto.

Yankees fue derrotado por paliza dos veces en Toronto, 10-1 y 13-7. Los Azulejos anotaron la mayor cantidad de carreras de cualquier equipo en sus dos primeros juegos de Postemporada.

Los equipos que toman una ventaja 2-0 en una serie de postemporada al mejor de cinco han ganado 80 de 90 veces, incluyendo 54 barridas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El zurdo Carlos Rodón (18-9) abrirá por los Yankees y Shane Bieber, ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2020, lo hará por los Azulejos.

¿Cuándo y dónde ver la Postemporada este martes 7 de octubre?

Por otra parte, la serie entre Mariners de Seattle y Tigers que hoy continúa en Detroit, se encuentra equilibrada con un triunfo por bando.

Mariners vs Tigers/ 14:00 horas/ Caliente TV y FOX.

Blue Jays vs Yankees/ 18:00 horas/ Caliente TV y FOX.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Carlos Rodón y Shane Bieber se enfrentan en la Postemporada de las Grandes Ligas
Carlos Rodón y Shane Bieber se enfrentan en la Postemporada de las Grandes Ligas

Carlos Rodón y Shane Bieber se enfrentan en la Postemporada de las Grandes Ligas

SLP

El Universal

Los equipos buscan avanzar en la Postemporada de las Grandes Ligas en emocionantes duelos

Abreu revela lo que hace Gilberto Mora fuera de sus entrenamientos
Abreu revela lo que hace Gilberto Mora fuera de sus entrenamientos

Abreu revela lo que hace Gilberto Mora fuera de sus entrenamientos

SLP

El Universal

El técnico de Xolos destaca el talento del joven mexicano en su club

Tigres lidera la Liga MX Femenil tras jornada 14
Tigres lidera la Liga MX Femenil tras jornada 14

Tigres lidera la Liga MX Femenil tras jornada 14

SLP

El Universal

El triunfo de América sobre Rayadas le permite mantenerse en la tercera posición de la tabla de posiciones del futbol femenil.

México busca su pase a Octavos del Mundial Sub 20 ante Chile
México busca su pase a Octavos del Mundial Sub 20 ante Chile

México busca su pase a Octavos del Mundial Sub 20 ante Chile

SLP

El Universal

El Tri juvenil llega invicto y parte como favorito frente a la selección anfitriona en el estadio Elías Figueroa Brander