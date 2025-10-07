México busca su pase a Octavos del Mundial Sub 20 ante Chile

México quiere mantener su invicto en el Mundial Sub 20 y esta tarde buscará su boleto a los Octavos de Final ante la anfitriona selección de Chile, en el estadio Elías Figueroa Brander.

Luego de avanzar como segundo de su grupo con cinco puntos, los dirigidos por Eduardo Arce y comandados en la cancha por Gilberto Mora, buscan avanzar al quinto partido de la Copa Mundial de la categoría inferior.

Esta generación ha causado gran expectativa por su recorrido en primera división y por su buen futbol en esta justa de la FIFA, donde muchos elementos son seguidos por clubes de Europa.

Por su parte, la Selección de Chile quiere dar la sorpresa luego de su poco espectacular Fase de Grupos. Los anfitriones fueron segundos de su sector, uno más accesible que el de México, con tres puntos.

El combinado andino venció a Nueva Zelanda y cayó ante Japón y Egipto. Además, avanzó con tres goles a favor y cinco en contra; México es favorito, aunque aseguran no habrá excesos de confianza.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Chile?

La Selección Mexicana de Eduardo Arce quiere seguir con vida en el Mundial Sub 20 y hoy se medirá en la ronda de Octavos de Final ante los anfitriones. Te contamos los detalles para ver el encuentro.

Fecha: Martes 7 de octubre

Horario: 17:00

Transmisión: Canal 9 y TUDN