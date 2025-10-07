logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TECMUN

Fotogalería

TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

México busca su pase a Octavos del Mundial Sub 20 ante Chile

El Tri juvenil llega invicto y parte como favorito frente a la selección anfitriona en el estadio Elías Figueroa Brander

Por El Universal

Octubre 07, 2025 10:34 a.m.
A
México busca su pase a Octavos del Mundial Sub 20 ante Chile

México quiere mantener su invicto en el Mundial Sub 20 y esta tarde buscará su boleto a los Octavos de Final ante la anfitriona selección de Chile, en el estadio Elías Figueroa Brander.

Luego de avanzar como segundo de su grupo con cinco puntos, los dirigidos por Eduardo Arce y comandados en la cancha por Gilberto Mora, buscan avanzar al quinto partido de la Copa Mundial de la categoría inferior.

Esta generación ha causado gran expectativa por su recorrido en primera división y por su buen futbol en esta justa de la FIFA, donde muchos elementos son seguidos por clubes de Europa.

Por su parte, la Selección de Chile quiere dar la sorpresa luego de su poco espectacular Fase de Grupos. Los anfitriones fueron segundos de su sector, uno más accesible que el de México, con tres puntos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El combinado andino venció a Nueva Zelanda y cayó ante Japón y Egipto. Además, avanzó con tres goles a favor y cinco en contra; México es favorito, aunque aseguran no habrá excesos de confianza.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Chile?

La Selección Mexicana de Eduardo Arce quiere seguir con vida en el Mundial Sub 20 y hoy se medirá en la ronda de Octavos de Final ante los anfitriones. Te contamos los detalles para ver el encuentro.

Fecha: Martes 7 de octubre

Horario: 17:00

Transmisión: Canal 9 y TUDN

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México busca su pase a Octavos del Mundial Sub 20 ante Chile
México busca su pase a Octavos del Mundial Sub 20 ante Chile

México busca su pase a Octavos del Mundial Sub 20 ante Chile

SLP

El Universal

El Tri juvenil llega invicto y parte como favorito frente a la selección anfitriona en el estadio Elías Figueroa Brander

Se despide Alex Zverev de Shanghái
Se despide Alex Zverev de Shanghái

Se despide Alex Zverev de Shanghái

SLP

AP

El tenista alemán cayó en la tercera ronda del Master ante Arthur Rinderknech

Encabeza Lawrence triunfo de Jaguares
Encabeza Lawrence triunfo de Jaguares

Encabeza Lawrence triunfo de Jaguares

SLP

AP

Dramática carrera del QB da a Jacksonville la victoria sobre los Chiefs

Mantendrá la NBA el All-Star en LA
Mantendrá la NBA el All-Star en LA

Mantendrá la NBA el All-Star en LA

SLP

AP