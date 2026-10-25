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Cavaliers sobreviven a repunte tardío de Nets

Por AP

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Cavaliers sobreviven a repunte tardío de Nets
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      CLEVELAND.- Donovan Mitchell anotó 22 puntos, Jarrett Allen sumó 21 y los Cavaliers de Cleveland ganaron el sábado su partido inaugural en casa, 125-121 sobre los Nets de Brooklyn.

      Evan Mobley aportó 20 unidades y 10 rebotes para los Cavs, que se recuperaron después de desperdiciar una ventaja de 29 puntos en la derrota por 114-106 sufrida el jueves en Filadelfia, en el partido inaugural de la temporada.

      Michael Porter Jr. encabezó a Brooklyn con 28 puntos, Julius Randle anotó 23 y Egor Demin logró 22, incluidos 15 en el cuarto periodo.

      Cleveland ganaba por 17 con cuatro minutos por jugar antes de que Brooklyn firmara una racha de 22-7 para acercarse 123-121 con 8,1 segundos restantes, gracias al cuarto triple de Porter en la noche. Sam Merrill encestó dos tiros libres después de que Porter cometió su sexta falta para dejar el duelo prácticamente resuelto.

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