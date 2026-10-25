Cefor Promotora San Luis supera al Brujas

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Cefor Promotora San Luis consiguió una victoria por marcador de 4-1 sobre Brujas de Villa de Arriaga, en partido correspondiente a la Jornada 5 de la Liga TDP Sub-16, disputado en la Unidad Deportiva 7 de Mayo. El enfrentamiento entre ambas escuadras potosinas generó expectativa por el nivel de sus plantillas, pero el conjunto visitante logró imponer condiciones y llevarse el triunfo.

Promotora abrió el marcador al minuto 8, cuando Santiago Gaitán convirtió un penalti con un disparo colocado a la base inferior derecha de la portería. Brujas reaccionó y encontró el empate gracias a un centro de Yael Rivera que Javier Acevedo remató de cabeza ante la salida del guardameta rival. Sin embargo, el conjunto visitante volvió a tomar ventaja tras aprovechar un error del portero Jesús Góngora, quien perdió el balón ante la presión de dos atacantes. Al descanso, el marcador favorecía 2-1 a Promotora.

En la segunda mitad, Góngora evitó una nueva anotación al minuto 61 con una destacada atajada en un mano a mano, manteniendo a Brujas en la pelea. Nueve minutos después, el equipo de Villa de Arriaga tuvo una oportunidad para igualar el encuentro, pero "Tatan" Galaviz no logró conectar un centro que pudo representar el 2-2.

La respuesta de Promotora llegó al minuto 72, cuando Fernando del Rosal, identificado con el número 810, apareció sin marca tras un tiro de esquina para firmar su doblete y ampliar la ventaja a 3-1. Más adelante, al minuto 83, Santiago Gaitán aprovechó nuevamente las deficiencias defensivas de Brujas en una jugada de esquina para marcar el cuarto tanto y sentenciar el encuentro con el 4-1 definitivo.

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Con este resultado, Cefor Promotora se quedó con la victoria en el duelo entre representantes potosinos de la categoría Sub-16. Por su parte, Brujas, dirigido por Jorge Alberto Portillo, buscará recuperarse en la siguiente jornada, cuando vuelva a jugar como local frente a Leyendas de Guanajuato. Durante el encuentro se mostraron tarjetas amarillas a Misael Rangel y Emiliano Echavarría, por Brujas, así como a Jesús Ruiz y Emiliano Tovar, por Promotora.