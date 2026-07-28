Celebran los 76ers llegada de Lebron
La camiseta azul número 23 de James cuelga en una taquilla, con una corona en el estante
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FILADELFIA.- Los 76ers de Filadelfia enviaron el mensaje de que LeBron James estaba, en efecto —oficialmente y quizá de manera asombrosa— en la plantilla con una foto sencilla:
La camiseta azul número 23 de James cuelga en una taquilla, con una corona en el estante como guiño a su apodo del "Rey".
Los 76ers y James anunciaron el lunes que su acuerdo por dos años, por el mínimo para un veterano y por un total de 8 millones de dólares, era oficial y que el cuatro veces MVP de la NBA era, efectivamente, un Sixer.
"No hay duda de que LeBron es uno de los mejores jugadores que han jugado este deporte y no hay palabras para medir el impacto que tendrá en esta organización", manifestó el presidente del equipo Mike Gansey.
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James, el máximo anotador en la historia de la NBA, reveló su elección en redes sociales el viernes y señaló que será su "última decisión" y que llegó después de considerar seriamente el retiro.
"Creo que puedo ayudar a convertir a los 76ers en un equipo campeón y estoy muy emocionado de energizar a una nueva afición y comenzar este increíble viaje una última vez", dijo James.
Lebron James publicó videos en su historia de Instagram el lunes por la mañana con el texto: "Es hora otra vez. 4:12 a. m. Vamos a ello". Compartió videos de entrenamientos desde el gimnasio durante todo el fin de semana.
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