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Cerveceros vencen a los Marineros

Garrett Mitchell y Gary Sánchez impulsan 6 carreras en la 1ra.

Por AP

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Cerveceros vencen a los Marineros
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      MILWAUKEE.- Garrett Mitchell y el dominicano Gary Sánchez conectaron dobles de dos carreras cada uno durante una primera entrada de seis anotaciones, y los Cerveceros de Milwaukee, los mejores de las Grandes Ligas, vencieron el jueves a por 7-4 a los Marineros de Seattle.

      Mitchell también conectó un jonrón en la octava, y terminó de 4-3 con tres carreras impulsadas, mientras Milwaukee se llevó dos de tres ante Seattle. La serie incluyó la victoria 22-0 de los Cerveceros la noche del martes, que igualó el récord de la mayor blanqueada en la era moderna del béisbol. Milwaukee ha ganado siete series consecutivas en casa.

      George Kirby (8-10) tuvo una primera entrada de pesadilla: otorgó base por bolas al primer bateador y permitió seis hits. Sánchez puso a los Cerveceros en la pizarra y Joey Ortiz añadió un sencillo impulsor. El doble de Mitchell puso el marcador 5-0 y David Hamilton remolcó la última carrera con otro doble.

      Kirby trabajó 3 1/3 entradas y permitió seis carreras con nueve hits.

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      Chad Patrick (7-4) lanzó 2 1/3 entradas sin permitir carreras como relevista. Trevor Megill retiró a los tres en orden en la novena para su salvamento número 23 en 25 oportunidades.

      Mitchell disparó un jonrón de 420 pies al jardín central ante Jhonathan Díaz, con un out en 

      la octava.

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