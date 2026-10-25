Cerverceros crecen ventaja ante Rays

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Los Cerveceros de Milwaukee vencieron 5-4 a los Rays de Tampa Bay, tomando una ventaja de 2-0 en la Serie Mundial tras remontar un déficit de cuatro carreras por segunda vez en esta postemporada. Con este triunfo, Milwaukee suma siete victorias viniendo de atrás en los playoffs y mejora a un récord de 13-0 en juegos iniciados por el novato Logan Henderson desde su debut en 2025. El Juego 3 se disputará el lunes en el Tropicana Field, una aduana clave considerando que 46 de los 57 equipos que lideraron 2-0 en el pasado se coronaron campeones.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los locales. En la primera entrada, un error del campocorto Cooper Pratt abrió las puertas para que Tampa Bay castigara a Henderson con sencillos productores de Chandler Simpson y Junior Caminero, coronados por un jonrón de dos carreras de Liam Hicks para el 4-0. Sin embargo, Milwaukee respondió de inmediato en la parte baja ante el as Drew Rasmussen, recortando la distancia a 4-2 con sencillos de William Contreras y Garrett Mitchell. Un rodado de David Hamilton en la cuarta entrada provocó una pifia del primera base Jonathan Aranda, apretando el marcador 4-3.

La igualdad llegó en el sexto episodio gracias a Sal Frelick, quien empató el juego con un cuadrangular solitario ante el zurdo Ian Seymour, rompiendo una racha de 103 apariciones al plato sin jonrón. En el cierre de ese inning, la defensiva de los Cerveceros brilló cuando el jardinero izquierdo Jackson Chourio sacó out en el plato a Hicks, evitando que los Rays recuperaran la ventaja. El desempate definitivo ocurrió en la séptima baja: Brice Turang conectó un doblete ante el derrotado Tyler Wells, avanzó con elevado de Mitchell y anotó la carrera de la victoria con un sencillo de Cooper Pratt ante Kevin Kelly.

El pitcheo de relevo de Milwaukee selló el triunfo de manera impecable. El dominicano Abner Uribe lanzó 1 1/3 entradas sin hit para acreditarse la victoria, mientras que Aaron Ashby resistió un doblete de Jonny DeLuca en la novena entrada para ponchar a Yandy Díaz y apuntarse su tercer salvamento de la postemporada.

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