logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CAMPEONES!

Fotogalería

¡CAMPEONES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Champions League: Horarios y canales para ver juegos del martes

Por El Universal

Febrero 24, 2026 10:50 a.m.
A
Champions League: Horarios y canales para ver juegos del martes

Este martes los juegos de vuelta del playoff de la Champions League continúan este martes.
-Atlético de Madrid vs Club Brujas/ 11:45 horas/ HBO Max y TNT
-Bayer Leverkusen vs Olympiacos/ 14:00 horas/ HBO Max y TNT
-Inter de Milan vs Bodo-Glimt/ 14:00 horas/ HBO Max
-Newcastle vs Qarabag FK/ 14:00 horas/ FOX y FOX One
Todos los horarios son tiempo del centro de México.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Champions League: Horarios y canales para ver juegos del martes
Champions League: Horarios y canales para ver juegos del martes

Champions League: Horarios y canales para ver juegos del martes

SLP

El Universal

Ofrece México todas las garantías de seguridad para el Mundial
Ofrece México todas las garantías de seguridad para el Mundial

Ofrece México todas las garantías de seguridad para el Mundial

SLP

El Universal

Sheinbaum también descartó llevar a Jalisco un plan especial como el de Sinaloa

Brillan racquetbolistas en el Nacional Mayor
Brillan racquetbolistas en el Nacional Mayor

Brillan racquetbolistas en el Nacional Mayor

SLP

Romario Ventura

Cortan los Kings su racha negativa
Cortan los Kings su racha negativa

Cortan los Kings su racha negativa

SLP

AP

Sacramento pone fin a 16 derrotas consecutivas; al imponerse a Memphis