Champions League: Horarios y canales para ver juegos del martes
A
Este martes los juegos de vuelta del playoff de la Champions League continúan este martes.
-Atlético de Madrid vs Club Brujas/ 11:45 horas/ HBO Max y TNT
-Bayer Leverkusen vs Olympiacos/ 14:00 horas/ HBO Max y TNT
-Inter de Milan vs Bodo-Glimt/ 14:00 horas/ HBO Max
-Newcastle vs Qarabag FK/ 14:00 horas/ FOX y FOX One
Todos los horarios son tiempo del centro de México.
