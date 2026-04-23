"Checo" Pérez es tajante con la realidad de la Fórmula 1

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).- Con los

de

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se esperaba que se volviera un campeonato más parejo y llamativo, pero solamente ha provocado quejas de los pilotos y de los aficionados por ser, para muchos, una competencia "artificial" debido a la gran carga del factor eléctrico en las unidades de potencia.Lasno se han callado y expresan abiertamente elhacia estade la máxima categoría del automovilismo.de, expresó que es tanta la revolución dentro del campeonato que ni ellos (los pilotos) la entienden al 100 por ciento."Sinceramente sí es una Fórmula 1 muy muy diferente. Realmente nadie la entiende,los pilotos ni los ingenieros", comentó entre risas el tapatío.Ante la dependencia de las estrategias enfocadas en lade, los pilotos no disfrutan del manejo del monoplaza e incluso "" ve a los autos lejos de lo que eran hace un par de años."Ahora es mucho más importante la, la parte de recargar. Es una realidad que los coches no son tan divertidos a como eran", expresó el volante tricolor.Aunque todavía tienenlos, el mexicano sabe qué estosafectan mucho lo que pase en la pista, donde en ocasiones un auto puede serque el otro y no se conoce la razón."Yo creo que tenemos, tantos los equipos como los pilotos, mucho que, pero sí quita mucho el factor de ir lo más rápido posible, muchas veces en calificación cuando vas lento terminas siendo más rápido. En las carreras también llega un momento en el que vas 80 o 90 kilómetros y no sabes por qué, es difícil saberlo porque no tienes la información en ese momento", puntualizó.Para el, "" yserán una de las escuderías que llegarán conpara buscar sus primeros puntos en la temporada.