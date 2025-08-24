Checo Pérez firma con equipo Cadillac para regresar a la Fórmula 1 en 2025

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La novela de Sergio "Checo" Pérez y su regreso a la Fórmula 1 estaría por terminar, luego de darse a conocer un acuerdo total del piloto mexicano con el naciente equipo de Cadillac.

Después de meses de incertidumbre y negociaciones, todo parece haber concluido de gran manera para el tapatío, quien salió de Red Bull al final de la temporada 2024, tras cuatro años en el equipo.

De acuerdo con información de ESPN, Pérez tendría todo listo para volver al máximo escenario del automovilismo, con un contrato de al menos dos años, el cual podría extenderse según su rendimiento.

El reporte agrega que Pérez, quien se tomó un año de descanso tras la polémica salida y decidió pasar tiempo con su familia, será compañero de Valtteri Bottas, otro piloto de gran experiencia.

Se espera que la confirmación del regreso del mexicano se dé en los próximos días, antes del Gran Premio de Países Bajos, lo que representaría un gran impulso para el equipo que buscará objetivos importantes en la siguiente temporada.

En el pasado, "Checo" había manifestado su intención de regresar a la F1, ya que no le pareció adecuada la forma en que terminó su etapa en Red Bull, asegurando que una parte vital para su retorno era contar con un proyecto claro y sólido para seguir ganando y haciendo historia.

"No tengo claro lo que pasará. Estoy consciente de que no he cerrado mi carrera como me gustaría y como lo merecemos. Si regreso, será a un proyecto importante que nos motive. De encontrarlo, volveré", mencionó hace unos meses.