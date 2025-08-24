logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Todo listo para el Gran Prix Potosí

Por Romario Ventura

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
Todo listo para el Gran Prix Potosí

El atletismo nacional tendrá una de sus grandes citas con la celebración del Gran Prix Potosí 2025, que se llevará a cabo del 29 al 31 de agosto en la Pista de Atletismo del Centro de Talentos y Alto Rendimiento “Estadio Plan de San Luis”, como parte de las actividades de la Feria Nacional Potosina (FENAPO).

El evento, que llega a su tercera edición, cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) y de la Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí A.C., y es organizado por la Liga Diamante de San Luis Potosí y Más Atletismo.

El objetivo del Gran Prix es consolidarse como una competencia de alto nivel, fortaleciendo el talento deportivo mexicano y proyectando a San Luis Potosí como un referente en la organización de eventos de carácter nacional e internacional.

En esta edición podrán participar atletas de todo el país, en ramas femenil y varonil, desde categorías promocionales infantiles hasta la categoría libre, incluyendo también pruebas de silla de ruedas y discapacidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de agosto a las 21:00 horas, con un costo de $200 pesos para categorías promocionales, discapacidad y silla de ruedas; $300 pesos para el resto de categorías, y $200 pesos por cada relevo. El registro puede realizarse vía correo electrónico (ligadiamante.atletismo.slp@gmail.com) o a través de un formulario en línea.

La premiación contempla medallas para los tres primeros lugares de cada prueba, rama y categoría; en las categorías promocionales y de discapacidad se entregará reconocimiento a todos los participantes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Monterrey golea en casa a Necaxa
Monterrey golea en casa a Necaxa

Monterrey golea en casa a Necaxa

SLP

El Universal

El conjunto de la Sultana del Norte se hizo del liderato en solitario

Todo listo para el Gran Prix Potosí
Todo listo para el Gran Prix Potosí

Todo listo para el Gran Prix Potosí

SLP

Romario Ventura

Barsa remonta y vence a Levante
Barsa remonta y vence a Levante

Barsa remonta y vence a Levante

SLP

AP

Gana con un gol de Unai Elgezabal que marcó en propia meta en el ‘91

Errores marcaron la diferencia: Abascal
Errores marcaron la diferencia: Abascal

Errores marcaron la diferencia: Abascal

SLP

Romario Ventura