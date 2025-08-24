Todo listo para el Gran Prix Potosí

El atletismo nacional tendrá una de sus grandes citas con la celebración del Gran Prix Potosí 2025, que se llevará a cabo del 29 al 31 de agosto en la Pista de Atletismo del Centro de Talentos y Alto Rendimiento “Estadio Plan de San Luis”, como parte de las actividades de la Feria Nacional Potosina (FENAPO).

El evento, que llega a su tercera edición, cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) y de la Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí A.C., y es organizado por la Liga Diamante de San Luis Potosí y Más Atletismo.

El objetivo del Gran Prix es consolidarse como una competencia de alto nivel, fortaleciendo el talento deportivo mexicano y proyectando a San Luis Potosí como un referente en la organización de eventos de carácter nacional e internacional.

En esta edición podrán participar atletas de todo el país, en ramas femenil y varonil, desde categorías promocionales infantiles hasta la categoría libre, incluyendo también pruebas de silla de ruedas y discapacidad.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de agosto a las 21:00 horas, con un costo de $200 pesos para categorías promocionales, discapacidad y silla de ruedas; $300 pesos para el resto de categorías, y $200 pesos por cada relevo. El registro puede realizarse vía correo electrónico (ligadiamante.atletismo.slp@gmail.com) o a través de un formulario en línea.

La premiación contempla medallas para los tres primeros lugares de cada prueba, rama y categoría; en las categorías promocionales y de discapacidad se entregará reconocimiento a todos los participantes.