BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Chicharito Hernández genera nueva polémica en Guadalajara

La falta de goles de Chicharito preocupa a los seguidores de las Chivas en este torneo.

Por El Universal

Agosto 07, 2025 04:59 p.m.
A
Chicharito Hernández genera nueva polémica en Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- "Javier Hernández ha estado más activo en redes sociales que con las Chivas", manifiesta la afición rojiblanca y parece, tienen razón.

En esta ocasión, el "Chicharito" Hernández, delantero del Guadalajara, lanzó un nuevo video mediante su cuenta de Instagram, en el que advierte "regresó el interesante".

"Entonces creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja, pero te vas dando cuenta que sí existe la mujer que aguanta al Chicharito... interesante", dijo el futbolista mientras cargaba un ramo de flores.

"Más videos que goles", "no aprendió nada", "que ya le quiten el teléfono", "ya basta, Javier, por favor", "ojalá sacaras ese ingenio para meter goles", son algunos comentarios en la publicación de Hernández Balcázar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Chicharito" no ha debutado en este torneo Apertura 2025 y la afición comienza a desesperarse por el delantero de las Chivas y su baja productividad en el Rebaño.

Recientemente, fue tachado de misógino por algunos videos en los que mencionaba roles de mujeres y hombres en las relaciones. Situación que provocó que tanto Pumas, patrocinador del Guadalajara y las mismas Chivas, se deslindaran de sus polémicas publicaciones.

Javier Hernández lleva la cifra de 28 partidos de Liga MX desde que regresó al Guadalajara para el Clausura 2024, de los cuales ha sido titular en 16.

Lleva la pobre cifra de dos anotaciones en los 28 encuentros que ha disputado en su segunda etapa como jugador rojiblanco.

El Universal

La falta de goles de Chicharito preocupa a los seguidores de las Chivas en este torneo.

Efraín Juárez critica el formato de Leagues Cup
PULSO

Se manifiesta contra el sistema de competencia tras la eliminación de Pumas

Rayados de Monterrey busca fichar a Antoine Griezmann
El Universal

La directiva de Rayados de Monterrey autoriza la búsqueda de un fichaje estelar, apuntando a la contratación de Antoine Griezmann.

De romper redes a subir stories: Chicharito ahora es vlogger
El Universal

A sus 37 años, el exgoleador muestra su "vida interesante" en Instagram, mientras las polémicas lo siguen fuera de la cancha