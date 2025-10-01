logo pulso
Chivas: ¿Cuándo regresa Roberto Alvarado?

Roberto Alvarado regresará a Chivas el 18 de octubre según fecha tentativa

Octubre 01, 2025 03:34 p.m.
A
Chivas: ¿Cuándo regresa Roberto Alvarado?

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- Buena noticia en el Guadalajara: Brayan González es elegible para jugar el próximo domingo ante Pumas de la UNAM. Por un momento se pensó estaría en duda, debido a que fue sustituido en el encuentro contra el Puebla por un golpe en el tobillo derecho.

Tras regresar a los trabajos, luego de dos días de descanso, el rojiblanco informó que solamente tenía dolores mínimos, le hicieron pruebas para estar seguros de que podía trabajar sin problema y así lo hizo tanto en el entrenamiento del martes, como en el de hoy.

Esta buena noticia se suma al regreso de Erick Gutiérrez, quien superó ya un problema muscular y es elegible para la fecha 12. Respecto al regreso de Roberto Alvarado, se tiene como fecha tentativa el 18 de octubre, cuando el Rebaño Sagrado esté recibiendo al Mazatlán, justo en la reactivación de la Liga MX, una vez terminada la Fecha FIFA.

Respecto al enfrentamiento del domingo, luce parejo el encuentro debido a que han recibido la misma cantidad de anotaciones, 17 cada uno. En ofensiva, los rojiblancos tienen dos tantos más anotados que los dirigidos por Efraín Juárez, quien, dicho sea de paso, no estará en el banquillo por suspensión. Los tapatíos han marcado en 16 ocasiones por 14 de la UNAM.

Chivas ha recargado su cuota goleadora en Armando González, suma cinco a la fecha, en 693 minutos jugados, es decir, anota cada 138 minutos. Jorge Ruvalcaba es el mejor anotador de los Pumas, cuatro en 772 minutos y Guillermo Martínez, con la misma cantidad en 841 minutos. El primero anota gol cada 193 minutos y el segundo, cada 210 minutos.

El Universal

Roberto Alvarado regresará a Chivas el 18 de octubre según fecha tentativa

