Autoridades inician trabajos de reparación en La Concordia

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- Autoridades de la alcaldía Iztapalapa y del Gobierno de la Ciudad de México comenzaron la mañana de este miércoles los trabajos de reparación de una grieta detectada en el bajo puente de La Concordia, ubicado en el carril de incorporación de Los Reyes La Paz hacia la autopista México–Puebla.

De acuerdo con la información oficial, se trata de una oquedad de 1.5 metros radiales, con proyección de agrietamiento de seis metros y una profundidad de dos metros. La trayectoria de la grieta se extiende a lo largo de 138 metros y está señalada dentro del Plan de Riesgos previamente entregado a las Secretarías de Gobierno y de Obras de la Ciudad de México, con el propósito de que se lleve a cabo la intervención correspondiente.

La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz recorrió la zona junto con personal de las Secretarías de Gestión Integral de Aguas y de Protección Civil de la capital, además de áreas de Gobierno, Servicios Urbanos y Protección Civil de la demarcación. Durante la inspección, aclararon que no se trata de un socavón relacionado con drenaje o tuberías de agua, sino de una oquedad producto de la trayectoria de agua pluvial que busca cauce natural, sin vínculo con el accidente registrado el pasado 10 de septiembre en la misma vialidad.

Como medida preventiva, la alcaldía acordonó el área y restringió el paso vehicular para evitar riesgos, en espera de la llegada de las brigadas que realizarán las labores de estabilización y reparación del terreno.

