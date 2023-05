Chivas por la hazaña

México.- El Rebaño Sagrado tiene una difícil misión este domingo en el partido de vuelta de los Cuartos de Final, un gol es la diferencia que los meta a la semifinal, los Zorros del Atlas por su parte con la ventaja se ven avanzando en busca de un campeonato más.

La dupla de Julio Furch y Julián Quiñones pondrá en aprietos a la zaga de los Rojiblancos que presionados darán espacios para estas maquinaria de hacer goles.

Por su parte, los dirigidos de Veljko Paunovic evitarán cometer los mismos errores que en el partido de Ida para evitar estar en aprietos o abajo en el marcador. Víctor Guzmán o Alexis Vega tendrán que dar más del 100% para vencer al veterano guardameta Camilo Vargas que fue en héroe en el Jalisco.

Atlas llega con la ventaja de un gol, pero el marcador global los deja fuera de la competencia que buscarán evitar para seguir soñando con el campeonato.

El conjunto de Benjamín Mora va al Akron se quedó con el triunfo en los primeros 90 minutos de la serie, pero sabe que recibir un gol los deja fuera.

En conferencia de prensa, Veljko Paunovic dijo que jugar en casa el marcador es remontable. “El equipo está bien, pero sin poder reflejar en el marcador, no tengo ninguna duda que es remontable, está en nuestras manos, no podemos especular”, señaló el técnico del Rebaño.

Amenazó al rival con que van a mejorar, “desde luego vamos a mejorar, cuanto antes, el grupo está consciente que el marcador es posible de darle la vuelta”, sentenció.

Por su parte, Benjamin Mora dijo que la ventaja no les da la seguridad de nada, saldrán al campo del Akron como si no llevarán ese gol de diferencia, “aunque lleváramos una ventaja mayor no les da seguridad de nada”.

El partido de vuelta de la llave de Chivas vs. Atlas se disputará el próximo domingo en el Estadio Akron en punto de las 19:05