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Chivas vence de visita a Rayados

Con solitario gol del ´Piojo´ Alvarado y un tanto anulado al Monterrey

Por El Universal

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Chivas vence de visita a Rayados
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      México.- Sufriendo hasta el último minuto y, con la victoria yéndose de sus manos, así vivió Chivas los instantes finales del juego. El Rebaño alcanzó 26 puntos al conquistar el triunfo por 0-1 frente Rayados.

      Víctor Guzmán se equivocó al buscar un trazo para salir con el balón controlado. El esférico cayó en los pies de Santiago Sandoval, quien lo condujo unos metros, asistió al "Piojo" Alvarado, quien definió cruzado.

      En la banca, Matías Almeyda miraba incrédulo a su defensor por el error que abrió la puerta al tanto del Guadalajara.

      Una desconcentración defensiva, pero ahora en la zaga rojiblanca, le brindó al Monterrey una fenomenal oportunidad para el empate. Bryan González tocó por la espalda a Ricardo Chávez en su área y se señaló la pena máxima.

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      Lucas Ocampos se paró en el manchón y su disparo no salió como quería, por lo que Raúl Rangel evitó el gol en contra.

      En un mismo minuto, los rojiblancos pudieron encontrar el segundo y Rayados pudo haber descontado. Al 41´, Sandoval recibió un preciso centro de González, pero su remate de cabeza salió a las manos de Andrada. Por su parte, Cuypers también dejó pasar el empate al rematar de cabeza sin fuerza.

      Rangel volvió a ser figura al 56´, cuando voló para sacar del ángulo el cabezazo de Diego Rossi.

      La polémica se hizo presente al minuto 90. Kevin Castañeda impulsaba el contragolpe de Chivas ante una defensa de Rayados en desventaja. Un ligero empujón de Orbelín Pineda sobre el mediocampista terminó en roja directa para el jugador de Monterrey, pese a las alegaciones de que no merecía la expulsión.

      Al final, Monterrey logró el empate en una desatención del Rebaño. No obstante, el VAR anuló la acción porque Rossi se ayutó con la mano en su remate.

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