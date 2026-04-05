Chivas vs Pumas: ¿Quién tiene la plantilla más costosa?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Las

y los

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protagonizan un partidazo sobre la cancha del, que será una auténtica caldera.Losy losmiden fuerzas en un duelo que tiene mucho sabor a; ambos serán protagonistas en la lucha por el título del futbol mexicano.Elrecibe a losen un encuentro bastante atractivo que promete tener espectáculo y que será un aperitivo para lo que se vivirá en lade la Liga MX.La escuadra dese encuentra elde la clasificación general con; cuenta con la mejor ofensiva con 25 goles anotados y la segunda mejor defensiva con 11 recibidos.Por su parte, la deocupa lacon; tiene el tercer mejor ataque con 21 tantos convertidos y la tercera mejor defensiva con 12 permitidos.Este encuentro es de sumapara ambas instituciones porque, a pesar de que no es considerado un clásico, laentre ambos ha crecido demasiado en lasEl partido entrecomenzará en punto de lasy será, de manera exclusiva, a través de la plataforma de streaming,¿Quién tiene la plantilla más costosa entraDe acuerdo con, el valor de la plantilla de lases dede dólares.Elocupa laen la lista de los planteles más caros del futbol mexicano en la actualidad.Por su parte, la plantilla de lostiene un valor total dede dólares, es decir,que la del conjunto rojiblanco.El plantel del equipo auriazul se ubica en elde la lista de los más costosos de la Liga MX; por delante, tiene el del, de los Tigres, del Cruz Azul, del Toluca, de lasy del-----¿Cuáles son losmás caros dePor parte de las, estos son losmás valiosos, actualmente; sus costos son en| 17.28Robert Alvarado, Efraín Álvarez Bryan González y Raúl Rangel | 6.91Richard Ledezma y Brian Gutiérrez | 6.34José Castillo | 4.61Luis Romo | 4.03.Mientras que, de los, estos son loscon, en la actualidad; sus preciso también son enPedro Vite | 6.34Adalberto Carrasquilla | 4.61Nathan Silva | 4.38Robert Morales y César Garza | 4.03Juninho Vieira, Jordan Carrillo y Pablo Bennevendo | 3.46.Para dimensionar el alto costo en el que está tasado Armando "Hormiga" González de las, basta con analizar que losmás caros de los, juntos, apenas superarán su valor.