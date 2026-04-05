Chivas vs Pumas: Horario y canales para ver el partido

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Las

y los

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tienen una cita bastante importante, esta noche, en elEl equipo dele hace los honores al de, con el objetivo de obtener unaque le permita despegarse de los equipos que lo acechan en la cima de la tabla general.Elquiere aprovechar las derrotas del Cruz Azul y, para sumar tres puntos que le permitan tener una buena ventaja para defender suen las últimas jornadas de la Fase Regular del Clausura 2026.Además, quiere mantener sujugando como; cuenta conen cinco partidos disputados en casa.En dichos compromisos, ha anotadoy, solamente, ha recibido uno. Es un conjunto bastantefrente a su afición rojiblanca. De igual forma, tratará de sumar su; no pierde desde la, cuando cayó a manos delen el estadio Nemesio Diez.Por su parte, losquieren dar unpara demostrar que deben ser tomados en serio, en ladel futbol mexicano. Los del Pedregal llegan a estecon tres en fila sin conocer la derrota, cony un, por lo que desean alargar la imbatibilidad.Aunque, también quieren conservar soloen lasque se han jugador en este torneo; cuentan cony cinco empates. La escuadra universitaria quiere afianzarse en lade la clasificación porque uno de sus objetivos es obtener el, pero anhela terminar entre losUnsobre lasle permitía dormir, incluso, como el, a sólodel primer puesto.Sin embargo, es una realidad que sufre cada vez que visita la; jugando en elo en el, suele pasar malos ratos.En los últimos, únicamente ha podido obtener uny fue en el, donde cortó una impresionante racha desin poder ganar. Por tal motivo, se espera que elque protagonizarán hoy lasy lossea de; uncon mucho sabor aHorario y canalesvsFecha:Hora: 20:07Estadio:Transmisión: