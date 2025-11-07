Chivas y Rayados definen su futuro en la Liguilla de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Guadalajara recibe a Monterrey, en la última fecha regular de la Liga MX, en busca de afianzar un lugar en la Liguilla.

El Rebaño llega al último duelo del torneo con una racha ganadora que hoy lo ubica en la sexta posición de la tabla general con 26 puntos y casi un lugar asegurado en la fiesta del futbol mexicano.

A pesar de los comentarios sobre si está listo para ir a Europa o tener un lugar en la Selección mayor, Armando, "La Hormiga", González parece enfocado en que el cuadro rojiblanco esté de lleno en la Liguilla.

En tanto que Rayados también saldrá al campo de juego en busca de sumar más untos a los 31 que tiene para ascender una posición o mantenerse en el quinto lugar de la general.

El cuadro comandado por Sergio Ramos llega al último duelo con un marcador irregular y aunque la temporada pasada ganaron 3-1 a las Chivas en el "Gigante de Acero", las estadísticas favorecen a los de Guadalajara con más partidos ganados ante los regios.

Así, Rayados y Chivas medirán fuerzas en un encuentro que promete emociones el Estadio Akron este sábado 8 de noviembre a las 5 de la tarde con siete minutos.