Desacelera inflación en octubre

La inflación en México registró un incremento anual de 3.57% en octubre, tasa inferior al 3.76% observado en septiembre, su primera disminución en dos meses, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Pese a lo anterior, el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un alza de 0.36% durante el décimo mes del año respecto al periodo inmediato anterior, su mayor incremento en lo que va del año.

El aumento anual de precios en octubre estuvo ligeramente por arriba de la mediana de las expectativas de los analistas que era de 3.56%, pero dentro del rango de entre un mínimo de 3.51% y un máximo de 3.64% previsto por las 36 instituciones financieras consultadas por Citi, de las cuales cinco acertaron en su pronóstico.

Entre los bienes y servicios cuyos precios tuvieron mayor incidencia al alza de la inflación durante el décimo mes del año destaca la electricidad con un aumento mensual de 17.65% debido a la conclusión del periodo de vigencia del programa de tarifas de temporada cálida en 18 ciudades del país.

Asimismo, sobre salen: el transporte aéreo repuntó 11.29% en el mes; servicios turísticos en paquete, 8.04%; cebolla, 7.84%; servicios profesionales, 6.09%; carne de res, 1.06%; loncherías, fondas, taquerías y torterías, 0.39%; restaurantes, 0.49%; y vivienda propia, 0.27%.

Por el contrario, los que impactaron más a la baja fueron: tomate verde con una contracción mensual de 10.94%; aguacate, -10.52%; naranja, -9.86%; limón, -8.79%; chile serrano, -8.55%; papa, -7.29%; plátanos, -3.63%; jitomate, -3.41%; huevo, -2.23%; y pollo, -1.32%.

La inflación subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles y que marca la tendencia del indicador general a mediano plazo, reportó un alza mensual de 0.29%, con lo que su tasa anual se mantuvo en 4.28% en octubre, cifra similar a la de septiembre.

Al interior del índice subyacente, los precios de las mercancías reportaron un incremento mensual de 0.17% y anual de 4.12%, mientras los servicios aumentaron 0.39% en el mes y 4.44% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el índice de precios no subyacente reportó un avance mensual de 0.63% y un alza anual de 1.18%. tasa menor al 2.02% del mes anterior. En su interior, los precios de los productos agropecuarios observaron una disminución mensual de 0.9%, con lo que la tasa anual llegó a 0.1%.

Así mismo, los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno observaron un alza de 1.89% en el mes y un incremento anual de 2.07%.

Por último, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo, que evalúa los precios de 176 productos y servicios que la conforman, tuvo una variación mensual de 0.32% y anual de 3.61%.



