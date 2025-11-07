Sabalenka elimina a Gauff

logo pulso
Por AP

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
RIAD.- La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, logró su tercera victoria consecutiva en la fase de grupos de las Finales de la WTA al vencer el jueves por 7-6 (5), 6-2 a Coco Gauff, eliminando a su oponente estadounidense del torneo.

La victoria de Sabalenka significa que Jessica Pegula avanzó a las semifinales en el mismo grupo junto con la bielorrusa. Pegula venció 6-2, 6-3 a Jasmine Paolini más temprano, llevando su récord a 2-1. Gauff, la campeona defensora, terminó 1-2 mientras que Paolini quedó 0-3 en el torneo de fin de temporada para las ocho mejores jugadoras del mundo.

Sabalenka enfrentará a Amanda Anisimova en las semifinales el viernes en una revancha de la final del Abierto de EU de este año, mientras que Pegula jugará contra Elena Rybakina.

Gauff estuvo con ventaja de un quiebre dos veces en el primer set contra Sabalenka y tuvo dos puntos de quiebre para tomar una ventaja de 5-2. La estadounidense luego sirvió para el set con 5-4, pero Sabalenka rompió al alcanzar una dejada y golpear un ganador de derecha por la línea.

“Ya estaba trabajando para el segundo set, para ser honesta”, admitió Sabalenka. “Algo hizo clic y pude romper, y ese juego me dio mucha confianza de que aún lo tenía en este set”.

Gauff también lideró 4-2 en el desempate, pero falló un revés en el siguiente punto.

