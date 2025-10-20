Christian Giménez revela descontento en América

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El América sufrió una dolorosa derrota (2-1) con el Cruz Azul en una nueva edición del Clásico Joven.

Las Águilas no pudieron con La Máquina en el estadio Olímpico Universitario y se llevaron su segunda derrota en el Apertura 2025.

El equipo de André Jardine comenzó ganando el partido, gracias a una anotación de Brian Rodríguez en el minuto 31.

Sin embargo, los dirigidos por Nicolás Larcamón supieron reaccionar y emparejaron el marcador en menos de tres minutos, con gol de Gabriel Fernández.

En el minuto 67, Ignacio Rivero consiguió el segundo tanto celeste y logró la remontada, con la que La Máquina venció a las Águilas en CU.

Luego del descalabro que sufrió el conjunto azulcrema en el Clásico Joven, André Jardine reconoció que su equipo ofreció "la peor actuación del torneo" y valoró el rendimiento que tuvo Cruz Azul, por lo que mencionó que fue un "justo vencedor".

De igual forma, el director técnico brasileño lamentó que el tema físico les vuelva a pasar factura, sobre todo porque "algunos jugadores están regresando, pero no al 100%, por lo que así es difícil poder planificar la semana de trabajo de la mejor manera.

Luego de la derrota del América y de las declaraciones del entrenador azulcrema, Christian Giménez decidió hacer una fuerte revelación sobre la actualidad al interior del vestuario de las Águilas.

"Creo que hay algo ahí, no digo que un corto circuito porque yo sé de buena fuente que se lleva bien con los futbolistas, pero no está conforme con su plantel y, si le faltan cuatro o cinco jugadores, tampoco está conforme para armar un buen plantel", declaró.

"El Chaco" aseguró que André Jardine no se siente completamente a gusto con su actual plantilla, sobre todo porque no es tan amplia como a él le gustaría y, cuando sufre bajas por lesión, termina sufriendo de más.

Además, el analista de FOX Sports cuestionó que no utilice al "Rayito" y al habilidoso extremo francés al mismo tiempo para buscar generar mayor peligro en el área rival.

"Él dice que por equilibrio no juegan juntos Brian [Rodríguez] y [Allan Saint-] Maximin. ¿Para qué lo trajeron a Maximin entonces?", preguntó el "Chaco" Giménez en la mesa de "La Última Palabra".