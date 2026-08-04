Cierre magistral de Alegna Glz.
La chihuahuense se colgó la medalla de oro y Alejandra Ortega la plata en medio maratón marcha
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CIUDAD DE MÉXICO.- En el Malecón de Santo Domingo, República Dominicana, la chihuahuense Alegna González ganó la medalla de oro para la delegación mexicana (Alejandra Ortega hizo el 1-2), en el medio maratón de marcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
Alegna aseguró que, con esta presea, la temporada llegó a su fin y fue el broche de oro para un año realmente inolvidable.
La chihuahuense dominó en Santo Domingo y, a partir del kilómetro 11, tenía vía libre para la meta, la cual cruzó con un tiempo de 1:36:05 horas. Esta victoria se suma a sus triunfos en el Gran Premio de Rio Maior, donde impuso récord nacional, y el Gran Premio Cantones en España.
"Me siento muy contenta por la medalla, ese era mi objetivo; al final, se logró y este año fue increíble, porque en cada competencia que estuve obtuve el oro, así que es una buena señal para lo que estamos buscando en el futuro", declaró González.
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En Juegos Olímpicos, terminó dos veces en el quinto lugar (Tokio 2020 y París 2024). Después del oro en Centroamericanos, asegura que recibió un envión anímico para prepararse de cara a la temporada que viene.
"Esto te da un poco más de confianza... Obtener lo que buscabas, y nunca confiarse, porque cada competencia es diferente. La preparación no se me dio de la mejor forma y estaba nerviosa", dijo.
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