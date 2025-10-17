logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Fotogalería

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Clásico joven entre América y Cruz Azul con récord en juego

Cruz Azul tiene la oportunidad de romper récord de partidos invicto en Estadio Olímpico Universitario

Por El Universal

Octubre 17, 2025 02:15 p.m.
A
Clásico joven entre América y Cruz Azul con récord en juego

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Una nueva edición del Clásico Joven entre América y Cruz Azul, se disputará este sábado 18 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario. Duelo que corresponde a la Jornada 13 del Apertura 2025.

El partido en sí ya genera muchas expectativas gracias a la rivalidad de ambos conjuntos. Sin embargo, el duelo de este fin de semana tendrá un condimento especial gracias a un récord que Cruz Azul puede romper.

¿Cuál es el récord que Cruz Azul puede romper en Ciudad Universitaria?

Si la Máquina logra evitar la derrota ante el América, alcanzará una marca de 23 partidos invicto en el Olímpico Universitario, lo que superaría al récord que estableció Pumas, de 22 juegos, en las temporadas 1978-79 y 1979-80.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo tanto, este enfrentamiento tiene un toque especial para los dirigidos de Nicolás Larcamón, que buscarán hacer historia en una cancha en la que se han hecho sumamente fuertes.

Esta marca que aún poseen los felinos universitarios, representa uno de los logros más notables en su historia. Ahora, el equipo cementero está a sólo 90 minutos de arrebatarles una marca que ha perdurado por más de 40 años.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Clásico joven entre América y Cruz Azul con récord en juego
Clásico joven entre América y Cruz Azul con récord en juego

Clásico joven entre América y Cruz Azul con récord en juego

SLP

El Universal

Cruz Azul tiene la oportunidad de romper récord de partidos invicto en Estadio Olímpico Universitario

Alegna González logra récord americano en marcha 20 km
Alegna González logra récord americano en marcha 20 km

Alegna González logra récord americano en marcha 20 km

SLP

El Universal

Alegna González se destaca al establecer un nuevo récord americano en la especialidad de marcha 20 km.

Cruz Azul busca récord de victorias en Clásico Joven
Cruz Azul busca récord de victorias en Clásico Joven

Cruz Azul busca récord de victorias en Clásico Joven

SLP

El Universal

La afición de Cruz Azul se hace sentir en La Noria antes del enfrentamiento clave

Entérate | Los partidos de este viernes en Liga MX
Entérate | Los partidos de este viernes en Liga MX

Entérate | Los partidos de este viernes en Liga MX

SLP

El Universal

Atlético de San Luis es protagonista de este día en la Jornada 13 del Apertura 2025