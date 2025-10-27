Commanders y Chiefs se enfrentan en el Monday Night Football

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Arrowhead Stadium será sede del último encuentro de la Semana 8 de la NFL en donde los Chiefs de Kansas City recibirán a los Commanders de Washington en una edición más del mítico Monday Night Football.

Washington tiene una enorme racha negativa ante Kansas City y buscará ponerle fin este lunes en calidad de visitante. Los Commanders no vencen a los Chiefs desde 1983 cuando aún eran los Redskins y el legendario Joe Theismann era su quarterback.

El último duelo entre ambas organizaciones se dio en 2021, ya con Patrick Mahomes como el pasador del equipo de Kansas City. En este 2025, el pasador de los Chiefs ha vivido un año de menos a más en cuanto a sus actuaciones individuales.

En las primeras tres semanas de la temporada, el pasador de los vigentes campeones de la Conferencia Americana solo tenía tres envíos a la zona de anotación y el equipo tenía marca de 1-2. Desde la Semana 4 los Chiefs recompusieron el camino con 11 touchdowns de Mahomes en cuatro partidos y una marca de tres ganados y un solo descalabro.

Del otro lado, Washington ha batallado para tener a su ofensiva en ritmo con la ausencia del quarterback de segundo año, Jayden Daniels, quien se ha perdido un par de encuentros en la temporada. El egresado de la Universidad Estatal de Luisiana tiene marca de 14 victorias y ocho derrotas en 22 partidos como titular en la NFL y a esta racha apelarán para buscar su primer triunfo en 42 años ante los Chiefs.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el MNF entre Commanders y Chiefs?

El cierre de la Semana 8 de la NFL tendrá transmisión a través de televisión de paga y plataforma de streaming.

Commanders vs Chiefs

Fecha: Lunes 27 de octubre

Hora: 18:15 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN, Disney+ y DAZN.