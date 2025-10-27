Jorge Campos lamenta muerte de M. Lapuente

México.- Jorge Campos mientras disfrutaba junto a Arturo Elías Ayub en el hospitality de Aston Martin, aprovechó para recordar al histórico entrenador Manuel Lapuente, recientemente fallecido a sus 81 años. Con un sentido mensaje a sus más cercanos, pidió recordar los éxitos del estratega, sobre todo como entrenador de la Selección Mexicana.

“Fue algo especial para todos los que tuvimos la oportunidad de que nos dirigiera. Es lamentable que se nos haya ido. Le mando un sincero pésame para toda la familia Lapuente. Creo que lo más importante, es que hay recordar a dónde nos llevó. El trofeo más importante que tiene México (la Copa Confederaciones) creo que él se lo dio, y eso hay que mencionarlo”, declaró Campos.

Además, compartió lo importante que fue para él recibir la confianza de Lapuente para llevarlo al Mundial de Francia 1998, sobre todo después de una complicada lesión que había puesto en tela de juicio su participación.

“En lo particular, estoy muy agradecido que me haya tomado en cuenta y que me haya llevado al Mundial ‘98 y que haya confiado en mí. Creo que se lo debo mucho, porque ese mundial fue una situación difícil para mí por la lesión que había tenido anteriormente. Se hablaba mucho que yo no iba a jugar ese mundial. Él habló conmigo, me dio mucha confianza, y le estoy muy agradecido”, agregó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El actual comentarista en TV Azteca, recordó que a Lapuente no le gustaba que Campos jugara de delantero, “eso fue lo que me dijo, vas a venir acá, pero no vas a jugar delantero”. Finalmente, dejó un sentido mensaje de reencuentro, a la espera de volver a ser convocado si es que hay un equipo en el cielo.

“Esperamos que tengan otro equipo allá, y cuando lleguemos, en unos mil años más, que nos tenga allá”, concluyó.