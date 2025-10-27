Lando Norris gana el GP de México

México.- Lando Norris recuperó el liderazgo del campeonato de su compañero de equipo Oscar Piastri al ganar en Ciudad de México el domingo, rompiendo una racha de cinco carreras sin ganar para crear un final tenso en la lucha por el título de Fórmula 1.

“Creo que es simplemente mi mejor actuación durante todo un fin de semana”, dijo Norris, quien comenzó desde la pole, nunca fue desafiado y ganó por 30 segundos.

La sexta victoria de la temporada para Norris fue su primera vez de regreso en lo más alto del podio desde que ganó el Gran Premio de Hungría a principios de agosto. Más importante aún, Norris aprovechó la reciente caída de Piastri para estrechar la competencia entre compañeros de equipo para destronar a Max Verstappen como campeón mundial.

Norris tiene una ventaja de un punto sobre Piastri con cuatro carreras restantes.

Norris, quien comenzó desde la pole, inició la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez con una desventaja de 14 puntos respecto a Piastri en la clasificación de pilotos. McLaren ya aseguró su segundo campeonato consecutivo de constructores y ahora busca poner fin al reinado de cuatro años de Verstappen como campeón mundial de F1 con cualquiera de sus pilotos.

Norris ahora está de nuevo en la cima de la clasificación por primera vez desde la quinta carrera de la temporada, en abril.

“Es un fin de semana a la vez”, dijo Norris sobre un coro ensordecedor de abucheos de la multitud de 150,000 espectadores con entradas agotadas. Los abucheos hicieron que Norris pausara su entrevista en la pista y riera nerviosamente antes de continuar.

“Estoy feliz, estoy enfocado en mí mismo, mantengo la cabeza baja, ignoro todo eso. Me mantengo a mí mismo y está funcionando”. Dijo después que no le importa el abucheo y tampoco sabe por qué se ríe cuando se dirige a él.

“La gente puede hacer lo que quiera, creo que eso es el deporte”, dijo Norris. “Pueden seguir haciéndolo si quieren, por supuesto que no lo quieres. Preferiría que la gente me animara”.

Piastri partió desde la séptima posición y utilizó un adelantamiento tardío sobre George Russell para terminar quinto, un avance crítico que permitió a Norris tomar solo un punto de ventaja sobre Piastri en la carrera por el campeonato.

Mientras tanto, Verstappen llegó a Ciudad de México con tres victorias en las últimas cuatro carreras para volver a estar en la contienda por el título. Terminó tercero el domingo, con un coche de seguridad virtual tardío que impidió al piloto de Red Bull adelantar a Charles Leclerc por el segundo lugar.

Verstappen estaba 104 puntos detrás de Piastri hace seis carreras, pero se ha puesto en posición de desafiar por un quinto título consecutivo. Ahora está a 36 puntos del líder. La brecha podría haber sido aún más estrecha si el coche de seguridad no hubiera limitado las oportunidades de Verstappen para adelantar a Leclerc en las dos últimas vueltas.

“Quiero decir, a veces ganas, a veces pierdes, ¿verdad?” dijo Verstappen. “A veces el coche de seguridad trabaja a tu favor y a veces en tu contra”.

Oliver Bearman terminó en el cuarto lugar, el mejor de su carrera, para darle a Haas el segundo final entre los cuatro primeros en la historia del equipo.

La primera victoria de la carrera de Norris en Ciudad de México pareció un paseo fácil el domingo mientras cruzaba la línea de meta más de 30 segundos por delante de Leclerc.

“Podía simplemente mantener mis ojos enfocados, y simplemente mantener la vista al frente y concentrarme en lo que estaba haciendo”, dijo Norris. “Una carrera bastante sencilla para mí, que es justo lo que buscaba”.

PENALIZACIÓN A HAMILTON

Lewis Hamilton estuvo en la contienda temprana por su primer podio desde que se unió a Ferrari este año hasta que una penalización arruinó su carrera.

Hamilton, en la sexta vuelta, se salió del curso en una carrera de tres anchos por la tercera posición entre Verstappen y George Russell. Utilizó una ruta de escape en el circuito y se reincorporó al campo de nuevo en la tercera posición, pero recibió una penalización de 10 segundos por salir de la pista y ganar posición al regresar.

Hamilton usó un expletivo para expresar su descontento con la penalización.

Ferrari ha pasado ahora un año entero sin una victoria, ya que la victoria de Carlos Sainz Jr. en Ciudad de México el octubre pasado fue la última vez que uno de sus pilotos ocupó el primer lugar en el podio.

Aun así, Ferrari se movió al segundo lugar en el campeonato de constructores y Leclerc consiguió su segundo podio consecutivo. Fue tercero el fin de semana pasado en el Gran Premio de Estados Unidos y dijo que estaba sorprendido de respaldar esa actuación en Ciudad de México.

“Creo que no esperábamos replicar lo que hicimos en Austin”, dijo Leclerc. “Sabíamos que en Austin habíamos hecho la ejecución perfecta, pero también sabíamos que en papel tal vez no teníamos el ritmo que McLaren o Red Bull tenían. Estar en el podio en esa carrera fue una sorpresa, pero logramos hacerlo de nuevo y un paso más alto en el podio aquí”.