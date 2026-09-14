Complicada visita del San Luis ante León
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El Atlético de San Luis visitará este lunes a los Esmeraldas de León en punto de las 19:00 horas en el Estadio Nou Camp, en el partido que cerrará la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
El conjunto potosino llega a este compromiso con la necesidad de reaccionar después de la derrota sufrida en casa frente a las Chivas de Guadalajara, resultado que obliga al equipo dirigido por Diego Mejía a buscar variantes y ajustes en su funcionamiento para mantenerse competitivo a mitad del torneo.
León también ha mostrado altibajos durante el campeonato, por lo que el duelo se presenta como una oportunidad para ambos equipos de recuperar confianza y sumar puntos importantes en una etapa en la que la tabla comienza a tomar forma. El historial entre ambos conjuntos registra 18 enfrentamientos, con ventaja para León, que ha conseguido 10 victorias, mientras que Atlético de San Luis suma seis triunfos y se han presentado dos empates.
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