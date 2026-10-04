Complicado inicio de Alex de Alba

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El AGA Racing Team comenzó su camino dentro de "El Chase" de la NASCAR México Series 2026 con una exigente participación en el Óvalo Aguascalientes México, escenario que registró un lleno histórico en sus tribunas. El piloto Alex de Alba, actual campeón de la categoría estelar, enfrentó así la primera de cuatro competencias que definirán al nuevo monarca del serial.

Para esta temporada, NASCAR México implementó un nuevo formato de postemporada en el que los 10 mejores pilotos de la fase regular avanzaron a "El Chase". A partir de esta instancia, la constancia será determinante, ya que el campeonato quedará en manos del piloto que acumule la mayor cantidad de puntos al término de la última carrera del calendario.

Alex de Alba tomó el control del auto #14 de AGA de Manzana, desde el sábado, jornada en la que participó en prácticas y clasificación. El tapatío logró colocarse en la octava posición de la parrilla, asegurando un sitio competitivo para arrancar la primera prueba de esta fase decisiva.

Ya el domingo 27 de septiembre, bajo altas temperaturas y con una gran entrada en el óvalo de 1.4 kilómetros, se disputó la carrera denominada "Aguascalientes El Gigante de México 170". De Alba mantuvo un ritmo importante durante una competencia larga y demandante, pero finalmente cerró en la posición 12 de su categoría, quedándose cerca de ingresar al Top 10.

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Con este resultado, el piloto llegó de manera extraoficial a 1041 puntos, ubicándose en el séptimo lugar de "El Chase". El siguiente reto para el AGA Racing Team llegará los 17 y 18 de octubre, cuando NASCAR México Series dispute un doble compromiso en el Autódromo Yucatán, escenario que recibirá por primera vez al equipo tapatío en esta temporada.