Conquista Carlos Novelo el Súper Óvalo Potosino

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Carlos Novelo se adjudicó una espectacular victoria en el Súper Óvalo Potosino durante la séptima fecha de Trucks México Series, presentada por Mikel´s y Carreras en Vivo, resultado que le permitió asegurar matemáticamente su clasificación al Chase que definirá al campeón de la temporada 2026.

El piloto de Escudería Telmex obtuvo su segundo triunfo del año tras protagonizar un emocionante cierre de carrera, en el que superó al potosino Roberto "Bob" Espinosa y a Santiago Cruz, quienes completaron el podio en una competencia que mantuvo la emoción hasta la última vuelta.

La actividad del fin de semana comenzó con una sesión de clasificación sumamente cerrada, en la que Roberto Espinosa consiguió la Pole Position por apenas unas milésimas de segundo sobre Jan Philipp Krüll y el propio Novelo, anticipando una carrera de alta intensidad sobre el óvalo de media milla.

Las condiciones de la pista y la dificultad para realizar rebases hicieron que la estrategia, el cuidado de los neumáticos y la administración del ritmo fueran factores determinantes para el desarrollo de la competencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La parada obligatoria para el cambio de llantas modificó por completo el panorama. Espinosa cedió momentáneamente el liderato, mientras Santiago Cruz asumió la punta con una estrategia conservadora. Sin embargo, conforme avanzó la carrera, Novelo y el piloto potosino comenzaron a reducir distancias para preparar el ataque decisivo.

El desenlace llegó tras una bandera amarilla provocada por el abandono de Jan Philipp Krüll, situación que llevó la definición hasta una última vuelta de máxima tensión. Con la bandera blanca ondeando, Roberto Espinosa defendió la primera posición, pero Carlos Novelo encontró el espacio ideal en los metros finales para ejecutar un rebase decisivo y quedarse con la victoria.