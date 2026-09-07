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Conquista potosino Ruta del Campeón

En la categoría juvenil varonil, el pedalista Milton Sánchez, se llevó los honores

Por Romario Ventura

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Conquista potosino Ruta del Campeón
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      La delegación de San Luis Potosí comenzó con el pie derecho su participación en la Carrera Ciclista Orlando Garibay, "La Ruta del Campeón", al conseguir resultados destacados durante la primera etapa, disputada este sábado en el municipio de Sahuayo.

      El principal resultado para los pedalistas potosinos llegó en la categoría Juvenil Varonil, donde Milton Sánchez, representante de Matamoros Team, mostró sus condiciones para quedarse con el primer lugar y colocar a San Luis Potosí en lo más alto del podio.

      En la categoría Élite Femenil, la potosina Valeria Cruz también tuvo una actuación sobresaliente al finalizar en el cuarto lugar, en una competencia que reunió a corredoras de diferentes estados y que exigió velocidad, concentración y una adecuada estrategia.

      Otro de los puntos destacados de la jornada fue la participación del equipo juvenil femenil Posadas, integrado por Jimena Méndez, Georgina Posadas y Marisol García, quienes tuvieron que enfrentarse a un pelotón con corredoras de mayor experiencia.

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      Las jóvenes potosinas dieron una auténtica batalla y lograron medirse de tú a tú con representantes de la categoría Élite, entre ellas Giselle Borbón, integrante del equipo Pato Bike y quien se encuentra convocada para representar a México en el Campeonato Mundial de Ciclismo, que se llevará a cabo en Montreal, Canadá.

      En la Élite Varonil, el triunfo correspondió a Carlos García, del equipo Olinka, mientras que en la Élite Femenil la victoria fue para Andrea Ramírez, del Pato Bike.

      Sin embargo, el protagonismo potosino se hizo presente con mayor fuerza en la categoría Juvenil, donde Milton Sánchez impuso condiciones para conquistar la victoria y convertirse en uno de los nombres a seguir en las siguientes jornadas.

      Con el triunfo de Milton Sánchez, el cuarto puesto de Valeria Cruz y la destacada actuación de Jimena Méndez, Georgina Posadas y Marisol García, la delegación potosina dejó buenas sensaciones en el arranque de "La Ruta del Campeón" y se perfila para continuar siendo protagonista en las siguientes etapas.

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