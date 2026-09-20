Continúa actividad del Regional de Petanca

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Con éxito arrancó este sábado 19 de septiembre el Torneo Regional Bajío de Tripletas de Petanca, celebrado en el andador central del Parque Juan H. Sánchez "Morales", donde durante gran parte de la jornada se desarrollaron encuentros en las distintas canchas habilitadas para la competencia.

El certamen tiene como anfitrión al Club de Petanca San Luis, que recibe a jugadores procedentes de Querétaro, León y San Luis Potosí, bajo los valores de pasión, precisión y amistad que promueve la organización. En esta primera jornada participaron ocho equipos dentro de la ronda clasificatoria.

La actividad continuará este domingo 20 de septiembre con la quinta y última ronda clasificatoria, programada de 9:00 a 10:30 horas. Posteriormente, a partir de las 10:30, se disputarán las semifinales y la gran final está prevista para las 12:00 horas.

Además del campeonato regional, estará en juego la clasificación al certamen nacional, ya que los dos primeros lugares conseguirán su boleto al Nacional de Petanca, que se celebrará durante noviembre en Ensenada, reuniendo a los mejores representantes de las cinco regiones del país.

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La actividad del circuito regional continuará el próximo fin de semana en León, Guanajuato, donde se desarrollará la modalidad de dupletas, dando continuidad al calendario competitivo de la petanca en la región Bajío.