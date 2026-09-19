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Club musulmanes del Manchester United pide salida de Ratcliffe

Ratcliffe reafirmó sus opiniones sobre inmigración mientras el equipo atraviesa una mala racha.

Por AP

Septiembre 19, 2026 08:41 p.m.
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Club musulmanes del Manchester United pide salida de Ratcliffe
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      MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El club de aficionados musulmanes del Manchester United ha pedido que el propietario del club, Sir Jim Ratcliffe, se marche, después de que sus más recientes comentarios sobre inmigración se produjeran mientras el equipo atraviesa dificultades en el campo.

      Sir Jim Ratcliffe reafirma sus opiniones sobre inmigración

      Ratcliffe, de 73 años, afirmó en febrero que el Reino Unido había sido "colonizado por inmigrantes" y más tarde se disculpó si había ofendido a alguien.

      Pero Ratcliffe reafirmó esas declaraciones en una entrevista con la BBC esta semana, al volver a exponer sus opiniones sobre la inmigración al decir que el país "va en declive" por esa causa.

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      "Tuvimos el mayor imperio del mundo. Éramos un gran pueblo", exclamó. "Ganamos dos guerras mundiales. Somos gente buena y honesta. Pero, por desgracia, en este momento creo que el Reino Unido va en declive. Es bastante difícil ver cómo lo detenemos".

      "Nadie es lo bastante duro para afrontar el problema de la inmigración. Nadie es lo bastante duro para afrontar el problema de las prestaciones. Pero alguien tiene que hacerlo", añadió.

      Reacción del club musulmanes y situación del Manchester United

      El MUMSC condenó las palabras de Ratcliffe a principios de año y volvió a pronunciarse contra sus comentarios más recientes, que calificó de "profundamente decepcionantes".

      "Nuestros jugadores, personal, acomodadores, equipos de seguridad y aficionados provienen de distintos países, culturas, etnias, religiones y orígenes", publicó el grupo en un comunicado de 750 palabras. "El Manchester United no sería el Manchester United sin ellos. Esa diversidad no es una debilidad del Manchester United. Es parte del Manchester United".

      "Diferentes orígenes. Diferentes creencias. Diferentes políticas. Un solo Manchester United".

      El grupo indicó que ha "perdido la confianza" en Ratcliffe y en los propietarios estadounidenses del United, la familia Glazer, "tras años de declive, promesas incumplidas y fracasos repetidos".

      "Ya basta. Es hora de un cambio. Los Glazer y Sir Jim Ratcliffe deben irse", añadió el comunicado.

      El United ha perdido dos de sus primeros cuatro partidos de liga y quedó eliminado de la Copa de la Liga inglesa a mitad de semana por el Brighton.

      Los aficionados protestaron contra la actual propiedad antes de la derrota 1-0 ante el Manchester City la semana pasada con una pancarta que decía: "la forma en que nos tratan es una vergüenza".

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