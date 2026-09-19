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Raúl Jiménez sufre lesión en Wolves y es baja para West Bromwich

El entrenador César Peixoto detalló que la lesión no es grave pero Jiménez no jugará el domingo.

Por El Universal

Septiembre 19, 2026 06:38 p.m.
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Raúl Jiménez sufre lesión en Wolves y es baja para West Bromwich
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      Raúl Jiménez preocupó a todos, luego de su lesión frente al Everton, a media semana. El mexicano salió de cambio apenas al minuto 38 y las alarmas se encendieron de inmediato en los Wolves.

      César Peixoto detalla estado de lesión de Jiménez

      Sin embargo, el director técnico del Wolverhampton, César Peixoto, ha revelado el estado de gravedad de la lesión del atacante tricolor y devolvió la calma a la fanaticada de los lobos.

      "Su lesión no es tan grave como temíamos al principio. Creo que es una lesión bastante sencilla y espero que vuelva pronto, así que son buenas noticias para nosotros", explicó en conferencia de prensa.

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      "Esperaba que pudiera jugar el domingo, pero no es posible. No miento ni juego con la mente de nadie: al cien por cien, no jugará", agregó sobre el compromiso de mañana frente al West Bromwich.

      Impacto en equipo y selección mexicana

      Peixoto lamenta lo sucedido y tener fuera, por lo menos una semana, a uno de sus mejores elementos. Situación que también lo alejó de la primera lista de Rafael Márquez con la Selección Mexicana.

      "Es un jugador importante para nosotros... seguiremos siendo competitivos, y por supuesto somos más fuertes con Raúl, pero esto es futbol y estas cosas pasan. Ojalá no hubieran pasado, pero ahora tenemos que gestionar la situación y recuperar a Raúl lo antes posible", concluyó.

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