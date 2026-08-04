Continúa el interés por Edson Álvarez

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CIUDAD DE MÉXICO.- Edson Álvarez es uno de los pocos futbolistas mexicanos que ha logrado consolidar una carrera en el futbol europeo. Su trayectoria en el Viejo Continente le ha permitido conquistar títulos y competir en algunos de los torneos más importantes del mundo.

Convertido en uno de los líderes y referentes de la Selección Mexicana, el canterano del América llegó al Mundial de 2026 como una de las piezas clave del combinado nacional, luego de una temporada marcada por varios desafíos y altibajos.

Tras dejar atrás ese complicado periodo y con un futuro incierto en el West Ham United, club que posee sus derechos federativos, el mediocampista mexicano analiza las opciones que le permitan mantenerse en el futbol europeo y recuperar protagonismo.

Ante este escenario, varios equipos han mostrado interés en hacerse de sus servicios de cara a la próxima temporada. La experiencia internacional, capacidad de liderazgo y versatilidad de Álvarez lo convierten en un futbolista atractivo para distintos proyectos deportivos.

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De acuerdo con información del periodista Mike Verweij, revelada en el podcast "Kick-off" del diario neerlandés "De Telegraaf", el Ajax es uno de los clubes que busca concretar el regreso del mexicano. La operación significaría el reencuentro de Álvarez con una institución en la que dejó una huella importante y con una afición que siempre mostró su respaldo.

Además del histórico conjunto de Ámsterdam, Köln (Alemania) y Benfica (Portugal) también figuran entre los equipos interesados en incorporar al mexicano. Ambos clubes siguen de cerca su situación y podrían presentar una oferta en las próximas semanas, mientras Álvarez espera definir cuanto antes el próximo capítulo de su carrera.